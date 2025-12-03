Agencias

Economía autoriza la fusión entre Caser y Helvetia

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, ha concedido su autorización para la fusión entre Caser y Helvetia, según ha informado el grupo asegurador en un comunicado.

Se trata de un paso más para que Helvetia Seguros y Helvetia Holding Suizo se fusionen con Caser, siendo esta la entidad resultante. El grupo suizo explica que apenas faltan unos trámites administrativos antes de que se haga efectiva la fusión legal de sus empresas.

"Esta autorización supone un hito en el proceso de integración anunciado por el Grupo Helvetia en diciembre de 2024 y permitirá la consolidación de una compañía más fuerte, eficiente y centrada en el cliente", defiende la aseguradora.

La nueva entidad contará con una cartera de 2,5 millones de clientes en España y un equipo de más de 7.000 empleados, posicionándose entre los diez primeros grupos aseguradores del mercado español.

Una vez completada la fusión legal, el Grupo Helvetia seguirá trabajando en la integración de sus organizaciones a nivel operativo y tecnológico. Ambas marcas coexistirán hasta 2027, y las redes comerciales de ambas entidades, especialmente las de agentes y corredores, seguirán desempeñando un papel clave en la estrategia de distribución.

Así, el grupo señala que los clientes y los socios estratégicos, como Unicaja e Ibercaja, tendrán acceso a una cartera más amplia de productos y servicios. Además, la empresa seguirá promoviendo la venta cruzada de seguros y servicios y lanzará nuevas soluciones adaptadas a segmentos específicos, como los clientes mayores de 50 años y las pymes.

Por último, la aseguradora recuerda que tanto Unicaja como Ibercaja seguirán siendo accionistas minoritarios de la empresa fusionada tras expresar su "pleno apoyo" a la fusión y a la dirección estratégica de la nueva organización.

