Defensa concreta la compra de unos 100 vehículos de exploración a la gallega Urovesa por 321,4 millones

El presidente de Urovesa, Justo Sierra, adelantó que la entrega de los primeros prototipos de los Vehículos de Exploración y Reconocimiento Terrestre (VERT) está prevista para el próximo año. Según relató en la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la planta de la empresa en Valga (Pontevedra), el suministro se realizará en diversas fases, incrementándose su intensidad durante los años 2029 y 2030. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, el Ministerio de Defensa formalizó la adjudicación definitiva del contrato a la compañía gallega Urovesa por un valor de 321,4 millones de euros.

El portal de contratación del Estado reflejó que la adquisición implica alrededor de cien vehículos blindados que reforzarán las capacidades de reconocimiento del Ejército de Tierra. Europa Press detalló que la ejecución del contrato se prolongará hasta finales de noviembre de 2030 y no contempla prórroga. La decisión de adjudicar el contrato se concretó oficialmente tras la autorización del Consejo de Ministros el 14 de octubre, en el marco de un conjunto de medidas destinados a modernizar las unidades de caballería y dotarlas de recursos tecnológicos alineados con los estándares de la OTAN.

Defensa informó que los VERT permitirán a los grupos de Caballería del Ejército de Tierra llevar a cabo misiones de reconocimiento y seguridad en profundidad, asegurando integración con otros sistemas españoles y de aliados atlánticos. Además, el mismo Consejo de Ministros aprobó la concesión de un crédito de 132 millones de euros sin intereses para que Urovesa prefinancie el desarrollo y producción del programa VERT, según señaló Europa Press.

El directivo de Urovesa, Justo Sierra, explicó durante la visita ministerial que los vehículos dispondrán de sistemas avanzados de información y equipamiento tecnológico específico. Entre los componentes mencionados se encuentran cámaras especializadas, sistemas de radio, estaciones meteorológicas y antenas satelitales. Parte de este equipamiento será suministrado por otras empresas españolas, ya que Urovesa no los fabrica en su totalidad, según consignó Europa Press.

La plataforma base utilizada será la VAMTAC ST5, desarrollada y fabricada por Urovesa, un modelo ya exportado por la empresa a cerca de veinte países. Este programa forma parte del 'Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa', que busca fortalecer la capacidad operativa del Ejército de Tierra mediante el desarrollo de tecnologías de exploración y reconocimiento humano y técnico, precisó Europa Press.

En términos de impacto económico y laboral, Urovesa concluyó el ejercicio 2024 con una facturación de 122 millones de euros, representando un aumento interanual del 12%. Para el presente año, la compañía estima que sus ingresos crecerán entre un 20%, situándose dentro de una franja de 145 a 150 millones de euros. Adicionalmente, según indicó Europa Press, la firma tiene previsto invertir 52 millones de euros para ampliar sus instalaciones en Valga y así duplicar su capacidad productiva de cara al año 2029. Este plan contempla la creación de aproximadamente cien puestos de trabajo directos, en línea con el aumento de demanda asociado al proyecto VERT y a otras iniciativas relacionadas con el sector de defensa.

Los nuevos vehículos de reconocimiento se integrarán en la estructura de los grupos de Caballería, que tendrán acceso a sistemas modernos capaces de operar en comunidad de información con los ejércitos aliados. El desarrollo de estos vehículos implica no solo la fabricación local de chasis y componentes principales por parte de Urovesa, sino también la colaboración con el tejido industrial español dedicado a la tecnología de defensa, lo que contribuye a la autonomía estratégica nacional y al desarrollo económico regional, según expuso Europa Press.

El contrato adjudicado a Urovesa se produce en un contexto en el que el Ministerio de Defensa prioriza la modernización y renovación del equipamiento militar, con el objetivo de mantener interoperabilidad con las fuerzas aliadas y responder con eficacia a misiones de seguridad y reconocimiento exigidas por los compromisos internacionales de España.