Agencias

Petro invita a Trump para ver "cómo destruyen" laboratorios de drogas, en vez de "amenazar" su soberanía

Guardar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha invitado a su homólogo estadounidense, Donald Trump, al país latinoamericano para ver "cómo destruyen" los laboratorios de producción de drogas, después de que el inquilino de la Casa Blanca sostuviera que Bogotá puede ser objeto de ataque, instándole así a respetar la soberanía colombiana.

"Venga, señor Trump, a Colombia. Lo invito para que participe en la destrucción de los nueve laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a EEUU", ha propuesto el jefe de Estado colombiano a través de su perfil en la red social X, donde ha subrayado que, "si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, es Colombia".

En este sentido, Petro ha defendido que en su gobierno ha "destruido" alrededor de 18.400 laboratorios, todo ello "sin misiles". "Venga conmigo y le enseño cómo se destruyen, un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía, porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar (la) guerra, no dañe siglos de relaciones diplomáticas", ha dicho.

Las declaraciones de Petro han tenido lugar después de que Trump dijera en una reunión de seguridad de su gabinete que "Colombia produce cocaína" y que "tiene plantas de fabricación de cocaína" que luego venden a Estados Unidos: "Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Christian Wück: "España ha ganado merecidamente, no estuvimos a su altura en la segunda parte"

Christian Wück: "España ha ganado

Crónica del España - Georgia, 90-61

El conjunto dirigido por Chus Mateo sumó su segunda victoria en la clasificación para el Mundial 2027 tras un despliegue contundente en Tenerife, donde Santi Yusta e Izan Almansa brillaron y preocupó la posible lesión de Great Osobor

Crónica del España - Georgia,

Rubio destaca las negociaciones "muy productivas" de este domingo con Ucrania

Estados Unidos reporta avances en los diálogos para un pacto con Kiev, pero persisten diferencias cruciales sobre territorio, defensa y el camino a la OTAN según fuentes. Washington prevé intensificar gestiones en la próxima semana, incluyendo una misión en Moscú

Rubio destaca las negociaciones "muy

Illa promete responsabilidad y transparencia ante la peste porcina africana

El presidente catalán señaló que la gestión frente al brote en Catalunya se basará “en la ciencia y en la consulta a expertos”, garantizando divulgación clara, cooperación interinstitucional y apoyo constante a los sectores vulnerables ante el riesgo sanitario europeo

Illa promete responsabilidad y transparencia

Mendoza destaca la "transfusión de sangre nueva" que supuso el 'boom latinoamericano' para Barcelona

Durante la inauguración del Salón Literario en Guadalajara, el reconocido escritor analizó la influencia de autores latinoamericanos en la vida cultural de la capital catalana y recibió la Medalla Carlos Fuentes por su trayectoria literaria

Mendoza destaca la "transfusión de