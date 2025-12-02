Le Normand y Marcos Llorente no viajan a Barcelona y serán baja en el duelo del Camp Nou

La reincorporación de Robin Le Normand a los entrenamientos grupales representa una señal de avance en su proceso de rehabilitación, aunque todavía no está disponible para los partidos. Mientras tanto, Marcos Llorente continúa sin alcanzar el alta médica debido a la lesión muscular en el muslo sufrida frente al Getafe hace dos jornadas. Con estos dos jugadores fuera de la convocatoria, el Atlético de Madrid se enfrentará al FC Barcelona en el Spotify Camp Nou sin dos piezas habituales de su plantilla. Según comunicó el propio club rojiblanco y reportó el medio, tanto Le Normand como Llorente seguirán con sus respectivos tratamientos y no viajarán a Barcelona para el compromiso de la fecha 19 de LaLiga EA Sports.

De acuerdo con la información difundida por Atlético de Madrid, la baja de estos internacionales españoles constituye la única modificación significativa en la lista de convocados entregada para el duelo con el conjunto catalán, adelantado debido a la disputa de la Supercopa de España en enero. El encuentro contra el Barcelona se jugará este martes a las 21:00 horas en el estadio azulgrana, según detalló el club en su comunicado oficial.

Le Normand permanece al margen de las competiciones desde hace varias semanas, aunque ya ha retomado parte de la actividad junto al grupo durante los entrenamientos, lo que indica que su regreso a la convocatoria está próximo, tal como informó el club recogido en el comunicado. En cuanto a Llorente, el parte médico indica que sigue trabajando en su recuperación tras la lesión muscular producida recientemente y su reincorporación dependerá de la evolución que presente en los próximos días.

En cuanto a quienes sí integran la delegación atlética, la lista de convocados difundida incluye a los porteros Oblak, Musso y Esquivel; en la línea defensiva aparecen Giménez, Ruggeri, Lenglet, Molina, Hancko, Marc Pubill y Javi Galán. Para el centro de campo fueron llamados Gallagher, Johnny, Koke, Barrios, Carlos Martín y Nico González, según precisa la información oficial proporcionada por el club rojiblanco.

El ataque del Atlético de Madrid para este partido en Barcelona estará conformado por jugadores como Griezmann, Sorloth, Álex Baena, Almada, Julián Álvarez, G. Simeone y Raspadori, conformando una nómina con alternativas en todas las líneas pese a la ausencia por lesión de Le Normand y Llorente, según informó el club.

La convocatoria ha quedado así definida tras los últimos exámenes médicos realizados tanto a Llorente como a Le Normand, quienes continuarán con sus rutinas de recuperación. El objetivo del cuerpo técnico es que ambos vuelvan al grupo en óptimas condiciones, punto que ha remarcado el club al explicar la situación de los futbolistas.

Esta situación se produce en un contexto de calendario ajustado para el Atlético, que debe responder a las demandas de la competición local junto a otros compromisos, como la próxima disputa de la Supercopa de España. En este sentido, el enfrentamiento ante el FC Barcelona, en una jornada adelantada por cuestiones de calendario, cobra relevancia para el plantel dirigido por Diego Simeone, que buscará sumar puntos importantes sin dos de sus habituales titulares.

La ausencia de los internacionales españoles se conoce tras varias semanas en las que el equipo ha debido reorganizar su alineación para enfrentar los compromisos oficiales, mientras aguarda la recuperación definitiva de los lesionados. El club no ha especificado plazos concretos para la reincorporación de Llorente; en el caso de Le Normand, su presencia en los entrenamientos grupales sugiere que el retorno está próximo, aunque sin fecha fijada, de acuerdo a lo publicado por el club rojiblanco.

Con la nómina definida para el cruce contra Barcelona, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid mantendrá su seguimiento sobre la evolución de los internacionales ausentes, en función de la planificación de los retos inmediatos en el calendario deportivo.