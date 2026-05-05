Irán acusa a EEUU de matar a cinco civiles en los ataques anunciados por Washington contra lanchas iraníes

Las autoridades de Irán han tachado este martes de "falsa" la afirmación del Ejército de Estados Unidos de que sus fuerzas han neutralizado seis lanchas rápidas iraníes en la operación de Washington para facilitar la salida de los barcos atrapados por el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, alegando que "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria ha sido alcanzada" y que, en realidad, los militares norteamericanos "han matado a cinco civiles" que viajaban de Omán a la costa iraní en "dos pequeñas embarcaciones".

"Las fuerzas agresoras estadounidenses han atacado y disparado contra dos pequeñas embarcaciones con personas a bordo que viajaban desde Jasab, en la costa de Omán, hacia la costa de Irán", reza una declaración atribuida a "un comandante militar" por la radiotelevisión estatal iraní, IRIB, y a "una fuente militar" por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

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Durante el ataque, ha defendido el militar en cuestión, las tropas estadounidenses "han matado a cinco civiles". "Los estadounidenses deben rendir cuentas por este crimen", ha agregado.

La misma fuente ha enmarcado la acusación al Ejército de Estados Unidos en los hallazgos de las autoridades derivados de "una investigación sobre la veracidad" de la "falsa" afirmación del CENTCOM, que ha asegurado haber neutralizado seis lanchas rápidas iraníes en el marco del denominado Proyecto Libertad del presidente Donald Trump, mediante el que las fuerzas norteamericanas han apoyado el tránsito de dos buques mercantes con bandera estadounidense a través del estrecho de Ormuz.

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En realidad, ha mantenido el militar iraní citado, "ninguna embarcación de combate de la Guardia Revolucionaria Islámica ha sido alcanzada".

Este nuevo cruce de declaraciones sigue la tónica de un lunes en el que han predominado las versiones contradictorias difundidas desde Washington y desde Teherán acerca de los acontecimientos de la jornada en torno al estrecho de Ormuz. Si ahora Irán niega que ninguna de sus embarcaciones haya sido alcanzada por munición estadounidense, horas antes era el Ejército de Estados Unidos el que negaba que ninguno de buques haya sido alcanzado por misiles iraníes, tal y como han recogido múltiples medios de la República Islámica.

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