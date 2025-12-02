Agencias

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles valora positivamente el aplazamiento de 'Verifactu'

La Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha valorado positivamente la decisión del Consejo de Ministros de aplazar hasta 2027 la entrada en vigor de 'Verifactu', un sistema que promueve la digitalización de los procesos de facturación en las empresas, al considerar ofrece un "margen adicional" para que las oficinas de farmacia puedan adaptarse con garantías a este cambio.

"Las farmacias ya asumimos una carga burocrática y regulatoria muy elevada. Cada nueva obligación administrativa, si no se planifica y acompaña adecuadamente, se traduce en menos tiempo para lo esencial: atender a nuestros pacientes", ha afirmado la presidenta de FEFE, Ana Oliver.

Tras ello, ha subrayado que la digitalización y la lucha contra el fraude son "objetivos legítimos", pero que este tipo de transformaciones deben aplicarse con "seguridad jurídica, calendario realista y soporte técnico".

Oliver también ha pedido aprovechar este margen de tiempo para una implantación ordenada con un calendario estable y comunicado; con antelación criterios técnicos claros; coordinación con los proveedores de software, apoyo y formación; y una simplificación real que evite añadir nuevas cargas sin eliminar trámites redundantes.

Por último, ha reiterado su disposición a colaborar para que la facturación sea un proceso "útil, seguro y compatible" con la realidad diaria de las farmacias, evitando que se traduzca en más burocracia y en menos tiempo de atención sanitaria.

Estaba previsto que 'Verifactu' fuese obligatorio a partir del 1 de enero de 2026 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Sin embargo, ahora esos plazos se alargan un año, por lo que se les exigirá a partir del 1 de enero de 2027 para empresas con una facturación inferior a seis millones de euros, y desde el 1 de julio de ese mismo año para más de 3,4 millones de autónomos.

Impulsado por la Ley Antifraude, 'Verifactu' regula los sistemas informáticos de facturación y persigue mayor trazabilidad y garantías frente a la manipulación en este tipo de procesos.

Así, a partir del 2027, millones de pymes y autónomos estarán obligados a emitir sus facturas a través de software certificado, generando un registro único, inalterable y trazable. El objetivo es reforzar la transparencia fiscal y evitar prácticas opacas, haciendo que cualquier cambio quede documentado mediante una factura rectificativa vinculada a la original.

Cualquier corrección deberá realizarse mediante una factura rectificativa vinculada a la original, eliminando la práctica habitual de "borrar y volver a hacer", que dificulta el control fiscal.

La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de autónomos, profesionales y empresas la aplicación gratuita de facturación. Este formulario permitirá a autónomos, profesionales y empresas con un volumen reducido de facturas, generarlas de forma electrónica y enviar los registros de facturación directamente a la Agencia Tributaria.

