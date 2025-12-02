Illa considera un "éxito" la presencia de Catalunya en la ILE de Guadalajara (México)

Durante su discurso en la Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní, Salvador Illa puso énfasis en el reconocimiento a los auxiliares catalanes que brindaron servicios lingüísticos en México durante el periodo de la dictadura española, valorando su papel en la preservación de la lengua catalana en el continente americano. En esa comparecencia, el presidente de la Generalitat remarcó la importancia de la mencionada biblioteca en la conservación del patrimonio lingüístico catalán en América Latina y subrayó el significado de las colaboraciones y acuerdos recientes formalizados por la delegación catalana en territorio mexicano. El medio detalló que la visita de la delegación catalana coincidió con la celebración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (ILE), donde la representación de Catalunya alcanzó, según Illa, una “relevancia internacional”.

De acuerdo con el comunicado emitido por el Govern y citado por diversos medios, Illa calificó como exitoso el paso de la región en la feria y subrayó que este logro internacional se debió fundamentalmente a la implicación de la ciudad de Barcelona y al trabajo de los más de 120 editores y agentes del sector editorial catalán que asistieron al evento. El presidente insistió en la magnitud de este despliegue técnico y editorial, agradeciendo el esfuerzo conjunto que, a su juicio, fue clave para obtener la visibilidad alcanzada. El medio consignó además que Illa destacó públicamente la actitud de la delegación catalana, indicando que la región se presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara “con ambición y sin arrogancia”, y haciendo hincapié en la capacidad de aprender de la experiencia aportada por otros territorios, ya que, tal como afirmó el mandatario: “la diversidad siempre es un estímulo y una riqueza”.

Durante su estancia en México, Salvador Illa también aludió al acuerdo suscrito entre el Barcelona Supercomputing Center y la Universidad de Guadalajara. Según reportó el Govern, dicho acuerdo supone un avance en la cooperación académica y refuerza los lazos entre Catalunya y México. El convenio, rubricado el lunes anterior a la comparecencia, amplía las posibilidades de colaboración entre ambos territorios, basándose en las similitudes institucionales y culturales existentes, especialmente entre Catalunya y el Estado de Jalisco. Según el Ejecutivo catalán, este acercamiento institucional pretende abrir nuevas vías de trabajo conjunto en proyectos de investigación y desarrollo.

El medio informó además que la presencia catalana en la Feria Internacional del Libro propició una mayor proyección de la cultura y la lengua catalanas en el ámbito internacional. Illa expuso que el impulso dado a la colaboración entre el sector editorial de Catalunya y el mexicano se suma a los acuerdos instituidos con centros académicos, contribuyendo a fortalecer la visibilidad y la cooperación cultural entre ambos territorios. Según dio cuenta el Ejecutivo catalán, la delegación de editores, autores y representantes institucionales desplegó una agenda que abarcó encuentros, reconocimientos y actividades en diferentes foros, en los que se puso de manifiesto el potencial de la producción editorial catalana.

En sus declaraciones recogidas por los medios, Salvador Illa reiteró que el balance de la participación catalana fue valorado como un “éxito”, sensación que atribuyó al esfuerzo colectivo y a la actitud abierta hacia la diversidad mostrada a lo largo de la feria. Según reflejó el comunicado del Govern, el presidente subrayó que todo el desarrollo y los logros registrados durante la ILE de Guadalajara se fundamentaron principalmente en la colaboración y en el intercambio de experiencias con profesionales e instituciones de México.

El Gobierno catalán, de acuerdo con lo publicado por los medios, expuso que la agenda de la delegación en México incluyó no solo la promoción editorial, sino el fortalecimiento institucional mediante acuerdos y homenajes a quienes han contribuido a mantener vivas la lengua y la cultura catalanas fuera del territorio europeo. La Biblioteca Josep Maria Murià i Romaní, considerada la principal biblioteca de lengua catalana en Latinoamérica, desempeñó un papel central en estos homenajes, al confirmarse como punto de referencia en la defensa y preservación del catalán en América Latina.

Los acuerdos y acciones articulados en el marco de esta visita, según puntualizó el Govern, apuntan a consolidar una cooperación estable tanto en el ámbito académico como en el cultural, alimentando el flujo de conocimiento y el intercambio entre los dos territorios. La participación catalana en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, según la evaluación del propio presidente, estableció nuevas bases para el trabajo conjunto en futuras ediciones del evento y en otras iniciativas de carácter internacional.