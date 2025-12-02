Agencias

"Ha hecho mucho daño a su hija y a su nieta". Ana Rosa Quintana, implacable con el Rey Juan Carlos

Una semana después de reencontrarse con toda su familia -incluidos los Reyes Felipe y Letizia, principales 'señalados' en sus memorias, 'Reconciliación'- en la celebración privada del 50º aniversario de la restauración de la Monarquía en el Palacio Real de El Pardo, y a menos de 48 horas de que salga a la venta su libro en España, el Rey Juan Carlos protagoniza una nueva polémica.

Buscando promocionar su autobiografía el Emérito ha difundido un vídeo en el que, asegurando que ha hecho el "esfuerzo" de escribir sus memorias para contar la historia reciente de España "sin distorsiones interesadas", pone en valor "el legado que yo os he podido dejar", y pide a los jóvenes españoles "que apoyéis a mi hijo, el Rey Felipe, en este duro trabajo que es unir a todos los españoles", para que "España siga siendo y jugando un papel tan relevante en el mundo".

Un paso al frente para reivindicar su reinado y su figura histórica que no habría sentado bien en Zarzuela -que no tendría conocimiento de que Don Juan Carlos hubiese grabado este mensaje- sobre el que se ha pronunciado implacable Ana Rosa Quintana en la gala de los Óscar del Turismo que se han celebrado este lunes en el madrileño Teatro Albéniz.

"Hombre, después de escribir el libro, ya qué quieres que te diga. Lo que tiene que hacer verdaderamente es, si quiere volver a España, hablarlo con su hijo y dejar de tributar en Arabia Saudí" ha sentenciado, asegurando que aunque el Emérito "tiene derecho a pedir perdón", "él ha hecho mucho daño a la monarquía y ha hecho mucho daño a su hijo y a su nieta".

"Si me dijera la verdad" ha añadido demoledora cuando la prensa ha querido saber si le gustaría entrevistar a Don Juan Carlos si, al igual que ha hecho en la televisión francesa para promocionar sus memorias, decidiese conceder una entrevista a algún medio de comunicación español.

