(Crónica) El City aprieta al Arsenal con un festival de goles contra el Fulham

El Manchester City se llevó un loco encuentro (4-5) contra el Fulham este martes en la jornada 14 de la Premier para apretar por el liderato al Arsenal, mientras que el Bournemouth de Andoni Iraola alargó su crisis con una derrota (0-1) ante el Everton.

Los de Pep Guardiola asaltaron Craven Cottage no sin sufrir, a pesar de que llegaron a ponerse 1-5 en el minuto 54. Erling Haaland se convirtió en el jugador más rápido en llegar a los 100 goles en la liga inglesa, en 111 partidos (13 menos que Alan Shearer), para hacer el 0-1. Después, el noruego asistió al segundo, de Tijjani Reijnders, y Phil Foden firmó un doblete.

Sander Berge se hizo en propia el quinto de un City que terminó metido atrás, para casi encajar la remontada más histórica de la Premier. El equipo londinenses recortó hasta el 4-5 de Samu Chukwueze y llegó a tener el empate que Josko Gvardiol evitó en la línea de gol en el último minuto. El equipo de Guardiola cumplió con los tres puntos para ponerse a dos del Arsenal con un partido más.

Un ex de los de Mánchester como Jack Grealish dio el triunfo a un Everton que superó incluso en la tabla al Bournemouth. El equipo de Andoni Iraola, que hace poco más de un mes estaba segundo de la Premier, encadenó su cuarta derrota en los últimos cinco partidos, alejándose de la opción de meterse por primera vez en Europa.

Además, el Tottenham salvó un empate in extremis en su visita al Newcastle (2-2), con el tanto definitivo de Cristian Romero en el minuto 95. Los locales se habían puesto por delante por medio de Anthony Gordon poco antes, de penalti, pero el tenso desenlace repartió los puntos entre dos equipos en mala dinámica.

