AMD y HPE amplían su colaboración para impulsar la infraestructura abierta de IA a escala de rack

HPE será uno de los primeros fabricantes en adoptar la arquitectura Helios de AMD, como parte del acuerdo de colaboración que mantienen ambas compañías que, además, impulsarán el superordenador Herder de próxima generación, para avanzar en la investigación de la computación de alto rendimiento (HPC) y de inteligencia artificial (IA) soberana en Europa.

AMD ha presentado la ampliación de la colaboración con HPE para acelerar la próxima generación de su infraestructura de IA abierta y escalable. Por ella, HPE se convertirá en uno de los primeros proveedores de sistemas en adoptar la arquitectura de IA a escala de rack Helios de AMD, como informan en una nota de prensa.

Helios es una plataforma abierta y de solución integral diseñada para simplificar el despliegue de clústeres de IA a gran escala, permitiendo tiempos de respuesta más rápidos y una mayor flexibilidad de infraestructura en entornos de investigación, nube y empresa.

Esta plataforma de IA a escala de rack ofrece hasta 2,9 exaFLOPS de rendimiento FP4 por rack, utilizando GPU AMD Instinct MI455X, CPU AMD EPYC Venice de próxima generación y NIC AMD Pensando Vulcano para redes de expansion. Todo ello unificado a través del ecosistema de 'software' abierto ROCm, que habilita flexibilidad e innovación en tareas de IA y HPC.

HPE ha integrado tecnologías diferenciadas para sus clientes, específicamente un 'switch' Ethernet scale-up y 'software' diseñado para Helios. Desarrollado en colaboración con Broadcom, el 'switch' ofrece un rendimiento optimizado para tareas de IA utilizando el estándar Ultra Accelerator Link over Ethernet (UALoE), reforzando el compromiso de AMD con tecnologías abiertas basadas en estándares.

HPE ofrecerá la arquitectura de IA a escala de rack AMD Helios en todo el mundo en 2026.

SUPERORDENADOR HERDER

Ambas compañías impulsan Herder, un nuevo superordenador para el High-Performance Computing Center Stuttgart (HLRS) en Alemania, que estará construido sobre la plataforma HPE Cray Supercomputing GX5000 y contará con GPU AMD Instinct MI430X y CPU AMD EPYC Venice de próxima generación.

La entrega de Herder está programada para la segunda mitad de 2027 y se espera que entre en servicio a finales de 2027. Herder reemplazará al actual superordenador insignia de HLRS, llamado Hunter.

La arquitectura del sistema Herder permitirá seguir apoyando las aplicaciones tradicionales de HPC para simulación numérica y respaldar el creciente interés en el aprendizaje automático y la inteligencia artificial.

"Esta plataforma no solo hará posible que nuestros usuarios ejecuten simulaciones más grandes y potentes que conduzcan a descubrimientos científicos emocionantes, sino también que desarrollen métodos computacionales más eficientes que solo son factibles con las capacidades que ofrece este 'hardware' de próxima generación", ha dicho el director de HLRS, el Prof. Dr. Michael Resch.