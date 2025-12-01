Un estudio revela cómo la pérdida de la proteína ZC3H13 favorece el cáncer metastásico

Un equipo del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CIC), adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y a la Universidad de Salamanca (USAL), ha revelado un mecanismo clave protagonizado por la pérdida de la proteína ZC3H13 que favorece la metastásis en cáncer, lo que abre la puerta a futuras terapias dirigidas que puedan mejorar los resultados clínicos en pacientes.

El estudio, publicado en 'Cancer Research', demuestra que la proteína ZC3H13 forma parte de un complejo de las células cancerosas que se encarga de añadir pequeñas marcas químicas sobre el ARN mensajero, que lleva instrucciones copiadas del ADN para fabricar proteínas. Cuando ZC3H13 se pierde, esta marca a la que se conoce como metilación m6A disminuye en ciertos ARN mensajeros.

Como resultado, esos mensajes se vuelven más estables y por tanto se expresan más en estas células. Entre esos mensajeros se ha identificado el que da lugar a la proteína MYB, la cual promueve la movilidad de las células cancerosas que acaban infiltrándose más en otros tejidos, es decir, metastatizan mucho más. Por tanto, la ausencia de ZC3H13 disminuye la metilación m6A en ARN mensajeros y favorece que las células tumorales tengan más facilidad para invadir y migrar, lo que ayuda a la formación de metástasis.

A partir de muestras de pacientes con cáncer de próstata avanzado y otros tipos como vejiga, útero, cervix y hepatocarcinoma, el equipo ha observado que la pérdida de ZC3H13 suele presentarse junto con la pérdida de otros genes supresores de tumores importantes, como RB1 y BRCA2. Esta combinación está relacionada con un pronóstico clínico más desfavorable.

Frente a esto, los investigadores han validado el uso de fármacos ya aprobados para el tratamiento de otras patologías en modelos preclínicos, tanto celulares como de ratones y pollos, con el objetivo de restaurar la función de ZC3H13 o aumentar la metilación m6A. En concreto, se trata de inhibidores aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) que bloquean enzimas que eliminan la metilación m6A.

El análisis del gen ZC3H13, de su mecanismo, se ha realizado con muestras de pacientes con cáncer de próstata avanzado, además mediante esta investigación se ha validado la mutación de ZC3H13 en cáncer de vejiga, en cáncer escamoso de cérvix, en hepatocarcinoma y en cáncer de útero. Esta validación puede abrir la posibilidad de extender la relevancia clínica de estos resultados a dichos tumores.