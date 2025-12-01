Agencias

Tellado no descarta más protestas contra Sánchez: "Solo el PP puede convocar y unificar la resistencia cívica española"

Guardar

El secretario general del PP, Miguel Tellado, no descarta que el PP pueda convocar más protestas contra el Gobierno de Pedro Sánchez como la que convocó este domingo en el Templo de Debod de Madrid, máxime cuando, según ha recalcado, solo el PP puede "unificar la resistencia cívica española".

En una rueda de prensa en la sede de los 'populares', tras la reunión del comité de dirección que ha presidido Alberto Núñez Feijóo, Tellado ha destacado el gran respaldo de la concentración de convocó el PP este domingo y que reunió a 80.000 personas, según el partido. La Delegación del Gobierno rebajó la cifra de asistentes a 40.000.

Tras recalcar que fue una movilización "masiva, cívica y abierta" para pedir ya unas elecciones generales, Tellado ha recalcado que en esa protesta en el Templo de Debod Feijóo "demostró ser como líder de la oposición lo que nunca ha sido Pedro Sánchez como presidente del Gobierno: un líder político para todos".

"El PP es el único partido capaz de convocar y unificar a toda la resistencia cívica española y quedó plasmado en esa concentración por la decencia, la dignidad y el cambio político en nuestro país", ha enfatizado.

Tellado ha admitido que, "en lo que llegan esas elecciones y a la espera de nuevas manifestaciones" que, según ha dicho, el PP "por supuesto" no descarta, seguirá "sacando información a los activos de las diferentes tramas que rodean a Pedro Sánchez" con peticiones de comparecencia en el Parlamento.

"COMBATIR EL SANCHISMO" EN LAS CALLES Y EN EL PARLAMENTO

El 'número dos' del PP ha indicado que "mientras el sanchismo entra a la cárcel por su corrupción", "España lo que hace es salir a la calle para pedir el fin inmediato de esta etapa negra" y "decir que ya está bien". "Les vamos a combatir, lo vamos a hacer en las calles, les vamos a plantar cara, lo vamos a hacer en las instituciones, les vamos a ganar y lo haremos en las urnas", ha apostillado.

Tellado ha asegurado que Sánchez "ha perdido la mayoría parlamentaria" y la "mayoría social", así como "a sus máximos colaboradores, que están o encarcelados, inhabilitados o investigados".

"Sánchez lo ha perdido todo y ha perdido también la vergüenza, si es que alguna vez la tuvo", ha indicado el secretario general de los 'populares', para añadir que ahora en España tienen un Gobierno "muerto" y "fracasado".

Ante las críticas del PSOE a esa protesta, el dirigente del PP ha señalado que "si les parece pequeño el Templo de Debod" y "les parecen pocas personas 80.000 almas", que convoquen los socialistas una manifestación "en defensa de Pedro Sánchez".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Localizado el causante de un accidente al circular en dirección contraria en Aiguaviva (Girona)

El individuo perseguido tras producirse un choque frontal en la AP-7 fue interceptado caminando por el arcén, según la policía, que ahora lo investiga por imprudencia grave y desobedecer controles de detección de alcohol y drogas

Localizado el causante de un

El fiscal general de Honduras anuncia "acciones" para evitar la "impunidad" si Trump indulta a Hernández

La postura del Ministerio Público en Tegucigalpa instala tensión política y judicial, ya que Zelaya Álvarez advirtió sobre la posible reactivación de investigaciones pendientes si Hernández vuelve al país tras ser exonerado por decisión de la Casa Blanca

El fiscal general de Honduras

La firma de marketing Omnicom despedirá a más de 4.000 trabajadores en el marco de su fusión con Interpublic

La firma de marketing Omnicom

El exlíder laborista Jeremy Corbyn presenta en sociedad a su nuevo partido tras una difícil fundación

Divisiones internas, tensiones y disputas legales marcaron el nacimiento de la nueva agrupación liderada por Jeremy Corbyn, que se presentó en Liverpool apostando por una alternativa socialista nacional de cara a los comicios británicos de 2026

El exlíder laborista Jeremy Corbyn

La OMS recomienda el uso de fármacos GLP-1 para tratar la obesidad junto a dieta saludable y actividad física

Infobae