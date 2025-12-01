Agencias

Rafa Nadal, sobre jugar con Roger Federer: "Si aparece la posibilidad, algo ocurrirá"

El extenista español Rafa Nadal ha asegurado que "algo ocurrirá" si surge "la posibilidad" de disputar una serie de exhibiciones contra el que fuera uno de sus grandes rivales en la pista, el suizo Roger Federer, aunque ha advertido de que eso sería "un poquito más hacia adelante", ya que todavía está digiriendo su retirada deportiva.

"Yo creo que ahora mismo, si eso ocurriera, sería un poquito más hacia adelante. He estado un año sin jugar, necesitaré un tiempo de preparación, pero seguro que en el futuro, si aparece la posibilidad de que nos divirtamos, de que nos motive un proyecto conjunto y lo pasemos bien y de que se junten una serie de factores que lo hagan posible, algo ocurrirá. Ya hemos hablado vagamente de ello en el pasado y ya veremos lo que sucederá", señaló a su llegada a la gala de los Premios AS del Deporte.

El balear fue premiado este lunes en la gala organizada por el diario deportivo. "Estoy encantado de estar aquí, estoy agradecido del homenaje. Vamos a pasar una noche agradable con muchos otros compañeros que también van a ser premiados. Esperemos que sea una noche divertida y emocionante", deseó.

EuropaPress

