Putin se reunirá mañana con el enviado especial de EEUU para abordar la propuesta de Trump para Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunirá este martes con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, para abordar la propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, para resolver la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión firmada por el inquilino del Kremlin.

"La reunión con Witkoff está planeada para mañana", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha adelantado que Putin "mantendrá hoy varias reuniones a puerta cerrada en el marco de los preparativos para los contactos ruso-estadounidenses de mañana".

Asimismo, ha declinado pronunciarse sobre si habrá un comunicado conjunto tras el encuentro y ha rechazado pronunciarse sobre los puntos del plan de Trump o discutirlo ante los medios. Así, ha reiterado que Moscú busca abordar este asunto por canales diplomáticos y no ante la prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el futuro de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

