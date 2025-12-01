Miles de manifestantes protestan contra la clase política y los primeros presupuestos en euros en Bulgaria

Decenas de miles de personas han salido este lunes a las calles de Sofía y otras ciudades de Bulgaria en una convocatoria contra la clase política, sin respaldo de ningún partido, para protestar contra la intención del Gobierno de intentar aprobar los presupuestos de 2026, los primeros en euros.

La marcha, convocada por el grupo Seguimos el Cambio-Bulgaria Democrática, ha colapsado el centro de Bulgaria y llenado la plaza de la Independencia, donde se encuentran la sede de la Asamblea Nacional y del Consejo de Ministros del país. También ha habido concentraciones en otras ciudades como Varna, Burgas, Pleven, Shumen, Dobrich, Stara Zagora, Lovech, Ruse, Sliven o Yambol.

Los asistentes han exigido dimisiones, un cambio político, transparencia y el fin del "robo presupuestario" en medio de un ambiente festivo, con música y bailes tradicionales. Durante la protesta se han proyectado frases como "Dimisión y cárcel" o "Mafia" en la fachada de la sede del Parlamento, así como imágenes de una cabeza de cerdo o unas esposas.

Además se han podido leer en las pancartas lemas como "Viene la Generación Z" o "Bulgaria joven sin mafia" mientras ondeaban banderas de Bulgaria y de la Unión Europea.

La manifestación ha transcurrido pacíficamente y en medio de una fuerte presencia policial. Los agentes han realizado registros y han mantenido un despliegue permanente frente a la sede del Parlamento.

Los manifestantes han protestado contra el Gobierno del primer ministro, Rosen Zheliazkov, del partido Ciudadanos por el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), elegido en enero tras duras negociaciones de coalición después de las elecciones de octubre de 2024, las séptimas en apenas tres años.

El GERB logró tan solo 66 de los 240 escaños que conforman la Asamblea Nacional, por lo que ha tenido que tejer en un fino equilibro una serie de alianzas para poder sacar adelante las reformas que le exige tanto la UE como la OTAN.

En ese contexto el Gobierno presentó unos presupuestos para 2026, los primeros en euros tras la adhesión al bloque de esta moneda el 1 de enero, pero ante el rechazo y las movilizaciones de la semana pasada se comprometió a retirarlos y revisarlos.

Sin embargo, mantiene las negociaciones para la aprobación de las cuentas y ha planteado la votación de una versión revisada en un procedimiento de urgencia. El proyecto incluye subidas de impuestos y pensiones y cuenta con un mayor endeudamiento para financiar el gasto público, lo cual ha sido criticado tanto por los sindicatos como por la patronal búlgara.

Los manifestantes han criticado en particular a Boiko Borisov, líder del GERB, y a quien perciben como verdadero líder en la sombra, el antiguo magnate de medios de comunicación Delian Peevski, sancionado por corrupción en Estados Unidos y Reino Unido.