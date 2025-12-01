Agencias

Más de 820 efectivos vigilarán este martes el España-Alemania de de Liga de Naciones Femenina

Más de 820 integrantes conformarán el dispositivo de seguridad que la Delegación del Gobierno en Madrid activará para el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones Femenina 2025, que se disputará este martes entre las selecciones de España y Alemania, a partir de las 18.30 horas, en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

El encuentro en el que la actual campeona del mundo se jugará el título ante el combinado germano estará presidido por el Rey y está prevista una entrada de 50.000 espectadores, de los que 400 serán aficionados alemanes, ha apuntado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

El operativo, que se encargará de vigilar las zonas aledañas al estadio para prevenir incidentes, estará formado por agentes de la Policía Nacional --procedentes de la Unidad de Intervención Policial, la Unidad Especial de Caballería, la Brigada Provincial de Información y la Brigada Móvil--; de la Guardia Civil de Tráfico; de la Policía Municipal de Madrid; componentes de Samur-Protección Civil; del Cuerpo de Bomberos, y vigilantes y auxiliares de seguridad del propio club de fútbol.

En el servicio de Metro también se reforzará la presencia de vigilantes. Para agilizar el trabajo de los agentes, desde la Delegación se recomienda a todos los asistentes al estadio que acudan con antelación para pasar los controles de seguridad establecidos.

EuropaPress

