Maduro asegura que Venezuela tiene una capacidad defensiva inédita

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha destacado este lunes que su país tiene una "capacidad defensiva integral" inédita, al hilo de las advertencias de Estados Unidos sobre una posible intervención militar.

"El Pueblo ha realizado ejercicios populares, militares y policiales y Venezuela ha entrado en un punto que nunca antes tuvimos en capacidad defensiva integral", ha afirmado Maduro durante un acto de juramentación de los Comandos de Comunidad Bolivarianos Integrales en el Palacio de Miraflores de Caracas.

"Nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha demostrado su unión indisoluble con el pueblo de Venezuela, su disciplina y su arrojo patriótico para defender cada palmo de tierra venezolana", ha resaltado, según recogen medios oficialistas venezolanos.

El dirigente ha destacado la activación de procesos populares constituyentes de maestros, trabajadores, estudiantes de liceos y se ha reforzado la capacidad de los 5.336 circuitos comunales. Asimismo ha puesto en valor las recientes consultas populares del 23 de noviembre.

"El Pueblo demostró que está empoderado, que tiene una conciencia máxima y está listo para seguir construyendo la patria y en paz", ha planteado.

Maduro ha subrayado que "jamás nos sacarán del camino de construir la patria potencia que se merece este pueblo". Para el mandatario, Venezuela "está destinada a ser una "potencia, soberana y socialista de aquí a todo el siglo y más". "El poder de la nueva economía que ha vencido al bloqueo y las sanciones y debe seguir avanzando en la estabilización todos sus niveles", ha resaltado.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el sábado pasado que el espacio aéreo "sobre" Venezuela "y sus alrededores" ha quedado completamente "cerrado" en un paso más hacia una posible invasión por tierra del país en la misma semana que el mandatario norteamericano hablaba a las claras sobre su intención de entrar en el territorio venezolano para comenzar a detener a narcotraficantes, teniendo especialmente en cuenta la acumulación de sus efectivos militares en torno a la zona.

