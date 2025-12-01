Jenni Hermoso: "La selección me ha acompañado en las buenas y en las malas"

La internacional española Jenni Hermoso ha asegurado que "nunca" se ha dejado "caer" y que jugar con la selección, que le ha acompañado "en las buenas y en las malas", es "una de las cosas más bonitas" que le ha pasado en su carrera, y ha confesado que recibió "con mucha ilusión" la llamada de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez.

"Detrás de esta camiseta llevas mucha vida vivida. La selección me ha acompañado en toda mi carrera, en las buenas y en las malas. Siempre he estado muy orgullosa de vivir esta camiseta y estoy muy orgullosa de mí misma por llevarla puesta a día de hoy. Nunca me dejé caer, siempre he intentado sobreponerme y demostrarme a mí misma que el fútbol es mi pasión y que la selección es una de las cosas más bonitas que he sentido y sigo sintiendo", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La madrileña, una de las protagonistas de la consecución del Mundial 2023 y de la Liga de Naciones 2024, debutó hace ya más de 13 años, en junio de 2012. "Por todos los momentos tan bonitos que ha habido en la selección, por todo lo que me queda por vivir, porque sigo queriendo disfrutar del fútbol... Eso me ha hecho salir para delante, seguir disfrutando de este deporte y sigo manteniéndome fuerte, que ha sido la base fundamental, no perderme a mí misma, para estar aquí hoy", indicó.

"La Jenni Hermoso como persona también agradece todo lo que le pasa y lo que ha ido superando. A día de hoy, poder repetir esta historia es algo que enmarcaría en mi vida para siempre. Al 2026 le pido lo mismo que desde hace unos años: tranquilidad y mantenerme siempre fiel a la esencia que tengo y poder disfrutar del fútbol todavía", continuó.

La delantera, que ha jugado 124 partidos y ha marcado 57 goles con España, desveló cómo fue esa llamada de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. "Me hizo mucha ilusión porque me hicieron un dibujo y me pusieron todos los partidos desde que estoy en la selección con cada minuto. Ha pasado tanta vida por delante que echas la vista atrás y dices '¿con qué te quedas?' Pues con todo lo que hemos aprendido de las que nos han dejado esa base para que pudiéramos aprovecharlo hoy. Hoy vamos a dejar una base para que las que vengan disfruten y tengan la ilusión de vivir el fútbol", manifestó.

La de Tigres rememoró también la celebración de su último título, en México. "Tenía muchas ganas de levantar un título en México porque ya eran tres años, estás muy lejos de tu familia y lejos de todo. Es de las cosas más bonitas, que más pude disfrutar, que más celebré, con más calma... Lo pude celebrar con la tranquilidad de haberlo dado todo y de que todo tiene su recompensa. Es algo que me llevaré siempre, a nivel de títulos es una de las cosas más bonita que he ganado", confesó.

Por último, Hermoso se mostró feliz de poder contar este martes con el apoyo de su familia en la final de la Liga de Naciones en el Riyadh Air Metropolitano. "Gracias a ellos soy lo que soy hoy. Cuando cruce ese túnel y vea el estadio lleno y sepa que está ahí mi familia, va a ser muy emocionante y muy bonito. Quiero que estén en todo, y en cosas tan bonitas como ese día y esa final, ya a partido único, lo vamos a disfrutar mucho todos", concluyó.