Agencias

Jenni Hermoso: "La selección me ha acompañado en las buenas y en las malas"

Guardar

La internacional española Jenni Hermoso ha asegurado que "nunca" se ha dejado "caer" y que jugar con la selección, que le ha acompañado "en las buenas y en las malas", es "una de las cosas más bonitas" que le ha pasado en su carrera, y ha confesado que recibió "con mucha ilusión" la llamada de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez.

"Detrás de esta camiseta llevas mucha vida vivida. La selección me ha acompañado en toda mi carrera, en las buenas y en las malas. Siempre he estado muy orgullosa de vivir esta camiseta y estoy muy orgullosa de mí misma por llevarla puesta a día de hoy. Nunca me dejé caer, siempre he intentado sobreponerme y demostrarme a mí misma que el fútbol es mi pasión y que la selección es una de las cosas más bonitas que he sentido y sigo sintiendo", señaló en una entrevista a los medios oficiales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

La madrileña, una de las protagonistas de la consecución del Mundial 2023 y de la Liga de Naciones 2024, debutó hace ya más de 13 años, en junio de 2012. "Por todos los momentos tan bonitos que ha habido en la selección, por todo lo que me queda por vivir, porque sigo queriendo disfrutar del fútbol... Eso me ha hecho salir para delante, seguir disfrutando de este deporte y sigo manteniéndome fuerte, que ha sido la base fundamental, no perderme a mí misma, para estar aquí hoy", indicó.

"La Jenni Hermoso como persona también agradece todo lo que le pasa y lo que ha ido superando. A día de hoy, poder repetir esta historia es algo que enmarcaría en mi vida para siempre. Al 2026 le pido lo mismo que desde hace unos años: tranquilidad y mantenerme siempre fiel a la esencia que tengo y poder disfrutar del fútbol todavía", continuó.

La delantera, que ha jugado 124 partidos y ha marcado 57 goles con España, desveló cómo fue esa llamada de la nueva seleccionadora, Sonia Bermúdez. "Me hizo mucha ilusión porque me hicieron un dibujo y me pusieron todos los partidos desde que estoy en la selección con cada minuto. Ha pasado tanta vida por delante que echas la vista atrás y dices '¿con qué te quedas?' Pues con todo lo que hemos aprendido de las que nos han dejado esa base para que pudiéramos aprovecharlo hoy. Hoy vamos a dejar una base para que las que vengan disfruten y tengan la ilusión de vivir el fútbol", manifestó.

La de Tigres rememoró también la celebración de su último título, en México. "Tenía muchas ganas de levantar un título en México porque ya eran tres años, estás muy lejos de tu familia y lejos de todo. Es de las cosas más bonitas, que más pude disfrutar, que más celebré, con más calma... Lo pude celebrar con la tranquilidad de haberlo dado todo y de que todo tiene su recompensa. Es algo que me llevaré siempre, a nivel de títulos es una de las cosas más bonita que he ganado", confesó.

Por último, Hermoso se mostró feliz de poder contar este martes con el apoyo de su familia en la final de la Liga de Naciones en el Riyadh Air Metropolitano. "Gracias a ellos soy lo que soy hoy. Cuando cruce ese túnel y vea el estadio lleno y sepa que está ahí mi familia, va a ser muy emocionante y muy bonito. Quiero que estén en todo, y en cosas tan bonitas como ese día y esa final, ya a partido único, lo vamos a disfrutar mucho todos", concluyó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Dos muertos tras estrellarse un helicóptero en Polonia

Equipos de emergencia acudieron de inmediato al lugar del siniestro en las proximidades de Malawa, donde las autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer los motivos detrás del accidente, según informó la agencia polaca PAP citando a los bomberos

Infobae

Irán condena el anuncio de Trump del cierre del espacio aéreo venezolano

Teherán expresa alarma ante la decisión de Washington respecto a la zona aérea venezolana, calificándola de “amenaza sin precedentes” para la seguridad de vuelos globales y alertando sobre posibles efectos graves en la estabilidad internacional según la agencia IRNA

Irán condena el anuncio de

Barcelona abre su pabellón en la FIL de Guadalajara (México) inspirado en las plazas porticadas

El nuevo espacio de la capital catalana en Guadalajara reproduce plazas icónicas y promueve el intercambio entre escritores, destaca una “merecida consagración” literaria y consolida la presencia cultural de la ciudad en el ámbito internacional, según autoridades asistentes

Barcelona abre su pabellón en

El próximo vuelo de Rusia a Venezuela mantiene su programación pese a la advertencia de Trump

Ante la declaración de Donald Trump sobre el cierre total del espacio aéreo en Venezuela y el aumento de la presencia militar estadounidense, fuentes rusas informan que el itinerario entre San Petersburgo y Caracas continúa sin modificaciones oficiales hasta el momento

El próximo vuelo de Rusia

(Crónica) El Athletic sonríe lejos de casa y el Mallorca regala un doblete de Muriqi

El equipo bilbaíno se impuso en su visita al Levante, cortando una larga racha negativa como visitante y manteniéndose cerca de la zona europea, mientras el conjunto mallorquín dejó escapar la victoria ante Osasuna y sigue comprometido en la clasificación

(Crónica) El Athletic sonríe lejos