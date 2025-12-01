Agencias

Javier Tebas, sobre los incidentes en el Sánchez-Pizjuán: "Puede haber un cierre parcial"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que "no" vio el derbi sevillano de la jornada 14 entre el Sevilla FC y el Real Betis disputado en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este fin de semana al estar viendo "uno de Segunda División", pero cree que es posible que se decrete un "cierre parcial" por los lanzamientos de objetos que obligaron a detener el partido en los minutos finales.

"Ese partido no lo vi porque estaba viendo uno de Segunda División", confesó el máximo mandatario de la competición doméstica en los prolegómenos de los Premios AS del Deporte.

En el derbi de este domingo, el colegiado Munuera Montero se vio obligado a detener el encuentro durante más de un cuarto de hora después de que se produjesen lanzamientos de objetos desde uno de los fondos de la grada del Sánchez-Pizjuán. Finalmente, el choque pudo reanudarse sin incidentes y el Real Betis logró la victoria (0-2).

Pese a ello, Tebas dejó claro que un posible cierre del estadio sevillista tras el lanzamiento de objetos en los últimos minutos del encuentro del pasado domingo "no depende de LaLiga". "Ya consta en el acta arbitral. Nosotros haremos nuestro informe respecto a alguna otra cuestión", indicó.

"Ya consta en el acta del árbitro el incidente que ha habido y ya dependerá de los comités pertinentes. Puede haber un cierre parcial, pero eso no lo determino yo, lo determina el comité", confirmó.

Además, también habló sobre el problema en el acceso al estadio Spotify Camp Nou del pasado sábado. "Suelen pasar estos problemas. No me gusta, pero el mundo no es perfecto", zanjó.

