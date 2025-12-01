Agencias

Illa y el gobernador de Jalisco trabajarán para un vuelo directo Barcelona-Guadalajara (México)

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el gobernador del estado mexicano de Jalisco, Pablo Lemus, han anunciado este lunes su voluntad de trabajar para establecer un vuelo directo entre las ciudades de Barcelona y la capital de Jalisco, Guadalajara (México).

Lo han anunciado ambos dirigentes durante la firma de un acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos, en el marco del viaje institucional de Illa a México, junto al conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y tras el encuentro que mantuvieron en la Generalitat en abril.

"Hay que trabajar en concreciones específicas y nos hemos fijado un reto: que pueda haber lo más rápido posible, no va a ser una tarea sencilla, pero vamos a trabajar conjuntamente para lograr lo antes posible, un vuelo directo entre Guadalajara y Barcelona", ha dicho el presidente catalán.

Ha sostenido que el grado existente de relación entre ambas ciudades y entre Catalunya y Jalisco "justifica y casi que pide que haya una comunicación directa" aérea entre las dos ciudades.

Para ello, ha comprometido "todo el apoyo institucional y de la índole que haga falta" del Govern para que sea una realidad lo antes posible.

ESTRATEGIA PARA AMÉRICA LATINA

El acuerdo de cooperación entre ambas instituciones pone el foco en ámbitos como la inteligencia artificial (IA), las tecnologías digitales avanzadas, investigación, cultura y cambio climático.

Illa ha explicado también que el Govern, tras haber diseñado y presentado ya una estrategia sobre su acción exterior en Asia, presentará en los próximos meses una estrategia similar para América Latina, en la que ha avanzado que México y Jalisco serán una parte esencial: "Vean también la firma de este acuerdo de hoy como un primer paso en esa dirección".

ESCRITORES Y RECTORES

El viaje de Illa a México, y concretamente su visita a Guadalajara, se enmarca en la participación de Barcelona como invitada de honor a la Feria Internacional del Libro que acoge esta ciudad mexicana.

En este contexto, el presidente también ha mantenido este lunes un encuentro con los escritores catalanes Carme Riera, Eduard Olesti y Rocío Bonilla, junto a la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández.

También se ha reunido con los rectores de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Guàrdia, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), Javier Lafuente, y de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Laia de Nadal; universidades que participarán en actos de la FIL.

