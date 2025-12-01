Agencias

Felipe VI destaca que la permanencia de las instituciones es el "mayor aval de su prestigio y el reflejo de su utilidad"

El monarca considera que el aniversario del Consejo de Estado constituye una ocasión única para potenciar la difusión de su legado, resaltar el papel en la historia democrática y renovar el reconocimiento ciudadano hacia las instituciones como fundamento de la convivencia nacional

Durante su periodo como estudiante universitario, Felipe VI tuvo su primer encuentro con el Consejo de Estado y lo describió como “un gran desconocido”, destacando entonces la escasa familiaridad de la sociedad española con esta institución. En el marco del quincuagésimo aniversario de la instauración de las libertades democráticas en España y ante el inminente V Centenario del Consejo de Estado, el monarca subrayó la importancia de aprovechar ambas efemérides para reafirmar la relevancia de las instituciones en la convivencia nacional e impulsar el conocimiento ciudadano sobre su función histórica y actual, según informó el medio.

Felipe VI intervino durante la conformación del pleno de la comisión encargada de coordinar los actos conmemorativos, e hizo hincapié, de acuerdo con la información difundida por el medio, en que la permanencia de las instituciones constituye su “mayor aval de prestigio y el mejor reflejo de su utilidad”. El rey consideró que, si bien la vigencia institucional no representa la razón de ser en sí misma, su duración en el tiempo deviene en un indicador esencial para su reconocimiento y valor por parte de la sociedad.

El Consejo de Estado, creado por Carlos I en 1526, se mantiene como la institución consultiva más antigua de Europa y, de acuerdo con el medio, posiblemente de todo el mundo. Esta longevidad, detalló Felipe VI, ofrece la circunstancia de reconocer su trascendencia no solo en el devenir histórico de España, sino también en el desarrollo y consolidación de la democracia. Según consignó el medio, el monarca destacó que la continuidad del Consejo constituye una ocasión propicia para rendir homenaje a su legado, remarcar su influencia en la historia democrática del país y fortalecer el respeto hacia el conjunto de instituciones como cimiento de la vida en común.

El rey advirtió sobre la tendencia a que la herencia del Consejo de Estado pase inadvertida para una parte considerable de la ciudadanía. Relató que, en su etapa en la Universidad Autónoma de Madrid, su contacto inicial con este órgano sirvió para poner de manifiesto cómo las instituciones de gran importancia pueden permanecer en la sombra ante el público general. De acuerdo con la publicación, Felipe VI insistió en la urgencia de diseñar estrategias pedagógicas capaces de acercar el conocimiento institucional a todos los sectores, reduciendo el desconocimiento y promoviendo la comprensión de la función histórica y presente de entes como el Consejo de Estado.

La celebración del V Centenario coincide con un contexto en el que la sociedad española conmemora también el medio siglo desde el reconocimiento de los derechos y libertades democráticos. Para Felipe VI, tal como reflejó el medio, esta confluencia representa una oportunidad excepcional para reflexionar sobre la evolución institucional en España y el desarrollo de los principios democráticos. Durante su intervención ante la comisión organizadora, el monarca instó a dar protagonismo a la memoria colectiva y a generar actividades que sirvan para restaurar y afianzar el sentimiento de pertenencia a las instituciones, haciendo partícipe a la colectividad en su reconocimiento.

Felipe VI propuso incorporar una perspectiva internacional en los actos del centenario, invitando a incluir tanto la dimensión europea como la iberoamericana en el diseño de las iniciativas. A su juicio, según reportó el medio, la inclusión de representantes de diferentes sectores sociales contribuye a una aproximación más amplia y participativa, favoreciendo la conexión de la ciudadanía con el Consejo de Estado y con el entorno institucional en general.

También recomendó al comité conmemorativo emplear una comunicación clara y accesible en todas las actividades educativas relacionadas, priorizando la inclusión y la facilidad de entendimiento para todos los públicos. A juicio del rey, una de las principales tareas en lo relativo a la divulgación institucional reside en fortalecer la relación entre el ámbito jurídico y la ciudadanía, superando barreras de comprensión y facilitando la proximidad del conocimiento legal e histórico. “Explicar algo, en tiempos tan trepidantes como los nuestros, es un desafío enorme y complejo”, expresó Felipe VI, según recoge el medio.

El monarca remarcó el reto de captar la atención pública en una época en la que la información circula con mucha rapidez y los procesos sociales experimentan cambios constantes. De acuerdo con lo publicado, hizo un llamamiento a mantener activos los esfuerzos dirigidos a difundir el patrimonio institucional y a consolidar el reconocimiento del Consejo de Estado como órgano fundamental en la vida política, social y jurídica del país.

Felipe VI concluyó su intervención reafirmando que la función de las instituciones no encuentra su sentido únicamente en la duración, sino en la capacidad para mostrar su utilidad, ser comprendidas y reconocidas por la sociedad. Según el medio, el rey enfatizó el papel central del Consejo de Estado a lo largo de los siglos y en el presente como referencia en la consolidación de la convivencia democrática y la articulación de la vida institucional en España.

