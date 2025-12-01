Espacio Iberia cierra sus puertas en São Paulo (Brasil) tras recibir a 15.000 visitantes en un mes

Espacio Iberia cerró sus puertas ayer, 30 de noviembre, en São Paulo (Brasil), en la calle Oscar Freire, tras recibir un total de 14.800 visitantes durante el mes que estuvo abierto, según un comunicado.

Tras abrir en México, Colombia y Buenos Aires, este espacio aterrizó la mayor ciudad de Brasil, donde 1.700 visitantes degustaron de manera gratuita los menús de a bordo de los asientos en las tres cabinas de los Airbus A350 de Iberia, mientras que casi 2.500 personas usaron un simulador de vuelo y alrededor de 1.000 disfrutaron de un experiencia de realidad virtual.

Al mismo tiempo, 2.800 visitantes vivieron un viaje experiencial por la historia de Iberia a través de sus uniformes con un 'showroom' en el que disfrutaron de la oportunidad de probarse los diferentes trajes de la marca desde el año 1946 hasta la actualidad.

Además, el chef Hugo Muñoz, parte del programa Talento a Bordo. participó con la preparación de un menú especial, en la parte de gastronomía. Mientras, también pasaron por las instalaciones cerca de 100 periodistas, muchos especializados en el sector del turismo o la aviación, junto con un alto número de influencers.

Por el rincón de Iberia Club, el programa de fidelización de la aerolínea, pasaron también más de 700 personas y más de 2.000 se interesaron por el Stopover Hola Madrid.

Con estas cifras, la directora de Marca y Marketing de Iberia, Gemma Juncá, ha calificado de "éxito" el paso de Espacio Iberia en Brasil, reflejado en el número de visitantes que "han querido acercarse a vivir de primera mano la experiencia de la aerolínea y a disfrutar de las distintas actividades".

"Además, esta activación ha permitido apoyar el importante momento de este mercado para Iberia: tras un crecimiento del 27% en la capacidad conectando Brasil con Europa en 2025 y proyectar un nuevo incremento del 25% el próximo año, además de la apertura en diciembre y enero de las rutas de Recife y Fortaleza, ha quedado patente la apuesta que Iberia tiene y seguirá teniendo por Brasil", ha destacado.