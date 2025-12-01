Agencias

Elena Furiase recuerda divertida su primer encuentro con la Reina Letizia: "Le dije, no sé si llamarte doña Princesa"

Tras presumir de su unión incondicional con su familia en la presentación de la película documental 'Flores para Antonio', en la que Alba Flores rinde homenaje a su padre 30 años después de su fallecimiento a través de imágenes inéditas, vídeos caseros, y testimonios de personas cercanas al inolvidable Antonio Flores, Elena Furiase ha viajado hasta Las Palmas de Gran Canaria con su marido, Gonzalo Sierra, para asistir al 'Atresplayer Day', el evento con el que la plataforma de Atresmedia ha presentado sus principales novedades, entre las que se encuentra la nueva serie de la actriz, 'Los Protegidos: Un nuevo poder'.

"No podía faltar, me hacía muchísima ilusión, y he venido con mi pareja porque también necesitábamos ahí un momento un poco de pareja, que es necesario como los momentos de amigos, los momentos de familia, los momentos de trabajo, los momentos a solas... y me hacía ilusión que viese el primer capítulo de 'Los Protegidos'" ha reconocido emocionada.

Una cita en la que, después de que Clara Lago revelase su encuentro viral con la Reina Letizia -cuando en un arrebato la mente la traicionó y la llamó "figurilla de pesebre"- Elena ha rememorado qué le dijo a su Majestad la primera vez que coincidió con ella: "Me la encontré en el cine y, yo no es que sea especialmente monárquica, pero es una mujer que me parece maravillosa, muy preparada, que está ejerciendo muy bien lo que está haciendo. Estaba en la cola ella para entrar y me hizo así (un gesto para que fuese) me acerqué, me preguntó por mi familia, que cómo estaba... Fue realmente encantadora, sí. En aquel momento era princesa todavía. Pero aun así, claro, pues obviamente le tengo mucho respeto, ¿no? Y me puse muy nerviosa y le dije, 'no sé cómo llamarte, la verdad, si Doña Princesa o Señora Letizia'. Y me dijo, 'uy, Doña Princesa, no, no'" ha relatado entre risas, asegurando que posteriormente la ha visto "un par de veces más y siempre encantadora".

Cambiando de tema, la prensa también ha querido saber si recuerda la rumoreada rivalidad que Lola Flores tendría con Isabel Pantoja después de que la folclórica comenzase su historia de amor con Paquirri cuando el torero era novio de su hija Lolita. "Yo no voy a hablar de eso. Yo era muy pequeña. de puente a puente y tiro porque me lleva la corriente. Así te digo. Yo era pequeña. Mi madre tuvo mucha amistad con ella. No. no Yo no recuerdo nada de eso. Y si lo recuerdo, no lo diré tampoco" ha sentenciado esquiva.

