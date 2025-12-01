El partido de Álvaro Uribe expulsa a Miguel Uribe Londoño del proceso para elegir candidato presidencial

Agencias

El partido Centro Democrático del expresidente colombiano Álvaro Uribe (derecha) ha anunciado la expulsión de Miguel Uribe Londoño del proceso de selección de candidato con vistas a las elecciones presidenciales previstas para mayo y junio de 2026.

La decisión ha sido anunciada momentos después del comienzo de la doble medición interna encargada por la dirección del partido para elegir a quienes participarán en la consulta de la derecha, prevista para marzo.

El partido ha informado de que el proceso de selección incluye a las senadoras y precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín y no menciona a Uribe Londoño, padre del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, asesinado el pasado 11 de agosto.

La dirección del partido ha justificado la decisión por una supuesta maniobra de Uribe Londoño, quien tendría intención de apoyar a Abelardo de la Espriella en el proceso electoral, pero Uribe ha negado este extremo, según recoge la emisora Radio W.

El partido Centro Democrático asegura que De la Espriella, del partido Movimiento de Salvación Nacional (derecha) habría recibido una llamada de Uribe Londoño en la que le expresó su intención de sumarse a su campaña.

El pasado fin de semana se publicó una encuesta de Invamer que sitúa a Iván Cepeda (Pacto Histórico, izquierda) al frente de la intención de voto con un 31,9 por ciento, seguido de De la Espriella (18,2 por ciento) y Sergio Fajardo (Dignidad & Compromiso, centro, 8,5 por ciento). Miguel Uribe Londoño obtuvo un 4,2 por ciento; Claudia López, un 4,1; Vicky Dávila, 3,7; Juan Carlos Pinzón, 2,9, y Germán Vargas Lleras, 2,1 por ciento.

Cepeda se impondría en segunda vuelta a De la Espriella y a Fajardo. El estudio se basa en 3.800 entrevistas a personas mayores de 18 años residentes en 148 municipios del país.

