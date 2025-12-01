Agencias

Barceló Hotel Group compra dos hoteles en México al grupo Camino Real por 73,2 millones de euros

Barceló Hotel Group ha anunciado este lunes la adquisición de dos nuevos hoteles ubicados en Ciudad de México y Monterrey al grupo Camino Real por más de 85 millones de dólares (73,2 millones de euros), lo que supone consolidar "la apuesta de la compañía por el mercado mexicano".

Estas compras amplían la presencia de Barceló en el segmento urbano de México a un total de cuatro hoteles distribuidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Los nuevos activos operarán bajo las marcas Barceló México Santa Fe y Barceló Monterrey Valle, con 300 y 254 habitaciones, respectivamente.

Barceló México Santa Fe destaca por su arquitectura contemporánea y oferta de servicios. El hotel cuenta con instalaciones modernas, gimnasio totalmente equipado, centro de negocios y salones para eventos con capacidad para hasta 800 personas. Tiene un aparcamiento cubierto de 500 plazas.

Barceló Monterrey Valle fue diseñado por el estudio Legorreta+Legorreta y dispone de piscina al aire libre, varios bares y restaurantes, cafetería, gimnasio y centro de negocios. Asimismo, tiene salas de conferencias y estancias para eventos con capacidad para unas 1.000 personas.

Con la incorporación de estos dos hoteles, la cadena turística posee en el país norteamericano 22 establecimientos y casi 10.000 habitaciones.

"Estamos muy satisfechos con esta adquisición, que refuerza nuestra posición en el segmento de hotelería urbana en México con dos buenos activos", ha asegurado la compañía española mediante una nota de prensa.

"Además, sumamos 18 hoteles vacacionales en Cancún, Cozumel, Playacar, Riviera Maya, Huatulco, Ixtapa, Manzanillo, Puerto Vallarta y Nuevo Vallarta. Ahora nos falta encontrar un buen hotel en Los Cabos", ha avanzado la empresa.

