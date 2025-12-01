Agencias

Andbank entra en el capital de la fintech brasileña Creditas

El Grupo Andbank ha entrado en el capital de la brasileña Creditas mediante una ronda de financiación, según ha informado la propia fintech en un comunicado.

En concreto, la financiación se ha elevado a los 108 millones de dólares (92 millones de euros) y valora a la firma en unos 3.300 millones de dólares (2.839 millones de euros). La ronda ha estado liderada por Andbank.

Además, Creditas también ha anunciado el cierre de la adquisición de la licencia bancaria de Andbank Brasil, una operación anunciada en 2022. Desde entonces, la entidad ha alcanzado una cartera de préstamos garantizados de 2.000 millones de reales brasileños (530 millones de euros).

Por último, ha informado de la incorporación de Ricardo Forcano (ex BBVA) como nuevo director de Tecnología y Operaciones.

