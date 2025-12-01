Agencias

Amazon Fresh lanza una campaña de donaciones de alimentos contra el desperdicio en Navidad junto a Fundación Altius

Amazon Fresh ha lanzado una campaña de donaciones, junto a la Fundación Altius, con el objetivo de evitar el desperdicio de alimentos en Navidad y combatir la inseguridad alimentaria, según han informado en un comunicado. Así, los clientes podrán donar alimentos esenciales a la fundación desde este lunes 1 de diciembre hasta el próximo 23 de diciembre de 2025.

Esta iniciativa permitirá apoyar a miles de familias en situación de vulnerabilidad en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla mediante la donación directa de productos alimentarios de primera necesidad. Los artículos serán preparados en los centros de operaciones de Amazon y entregados directamente a la Fundación Altius para su reparto.

Así, hasta el próximo 23 de diciembre, la web de Amazon Fresh contará con un espacio específico donde los clientes podrán añadir a su cesta productos seleccionados para donar, como arroz, pasta, leche, conservas y otros alimentos de primera necesidad.

Los clientes encontrarán los productos aptos para la donación identificados como 'Donación Fundación Altius'. Tras incorporarlos a la compra habitual, el pedido se procesará de manera habitual, aunque los productos seleccionados para donar serán enviados directamente a los almacenes de la fundación en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, desde donde se distribuirán a las más de 1.200 familias que cada semana reciben alimentos en su 'Mercado 1 Kilo de Ayuda'.

Asimismo, parte de estos productos serán distribuidos por la fundación a otras entidades benéficas y comedores sociales como Mensajeros de la Paz, Hermandad del Refugio, Fundación Lázaro, ONG Olvidados, Ayuda Solidaria A Los Más Necesitados o Cocina Solidaria El Puchero, entre otros.

Desde hace más de 12 años, Amazon y la Fundación Altius colaboran en iniciativas solidarias, más allá de las donaciones semanales de alimentos a través de Amazon Fresh --que supone alrededor de 4.000 kilos semanales--, con una alianza que incluye rutas de transporte, programas de formación profesional como 'AWS re/Start' y soluciones tecnológicas desarrolladas por 'AWS' para optimizar la gestión de inventario y mejorar la atención a las personas beneficiarias.

Por ejemplo, durante la dana de Valencia en octubre de 2024, Amazon y la Fundación Altius habilitaron conjuntamente un centro temporal de ayuda humanitaria en 48 horas, lo que facilitó la distribución de más de dos millones de artículos esenciales a ONG, asociaciones de vecinos y ayuntamientos de las zonas afectadas.

La directora de las Tiendas de Alimentación y Supermercado de Amazon para España, Italia, Francia y Alemania, Camille Bur, ha señalado que para Amazon "el acceso a la alimentación es un derecho fundamental".

"Con esta campaña queremos facilitar a nuestros clientes la posibilidad de contribuir y apoyar el trabajo imprescindible que realiza la Fundación Altius. Cada donación cuenta y, gracias a esta colaboración, conseguimos que productos de primera necesidad lleguen directamente a miles de familias en situación de vulnerabilidad, mientras seguimos impulsando soluciones que evitan el desperdicio alimentario en nuestras comunidades", ha añadido.

Por su parte, la directora del 'Mercado 1 Kilo de Ayuda', Cristina Gómez de Ramón, ha asegurado que "gracias a esta iniciativa, miles de familias en situación de vulnerabilidad por desempleo van a disponer de más cantidad de producto esencial de alimentación para llevar a sus hogares durante el periodo navideño".

