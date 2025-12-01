Agenda Informativa de Europa Press para mañana martes, 2 de diciembre (3)

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas por Europa Press para el martes 2 de diciembre, agrupada en las secciones de Sociedad:

SOCIEDAD

-- 10.00 horas: En Madrid, Ashoka presenta un informe sobre IA, ética y democracia. Madrid Innovation Lab (C/ Bravo Murillo, 39).

-- 10.00 horas: En Madrid, SEO/BirdLife presenta los resultados del proyecto Secano Vivos. Impact Hub Chueca (C/de Piamonte, 23).

-- 10.00 horas: En Madrid, fundación Naturgy presenta el informe 'Evaluación del impacto de la rehabilitación exprés en la pobreza energética' (Avenida de América, 38 - Espacio Auditorio) y online.

-- 10.00 horas: En Madrid, Meta organiza el evento 'Rumbo Compartido: A acompañar también se aprende', que se celebrará el próximo 2 de diciembre. Zona Meta (Castellana, 35).

-- 10.30 horas: En Madrid , ASISPA presenta el Calendario Solidario GRANDES 2026, en CaixaForum Madrid (Paseo del Prado, 36).

-- 10.30 horas: En Madrid, el Grupo Social ONCE lanza su nueva misión inclusiva a Marte en forma de campaña institucional bajo el lema 'Un planeta más inclusivo es un mundo mejor. Aquí y en Marte'; en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, desde el Centro de Satélites de la UE en Madrid (SatCen).

NOTA: Salida autobuses de Madrid a las 9.00 horas.

-- 11.00 horas: En Vicálvaro (Madrid), la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, presenta en Faunia el calendario solidario de la Guardia Civil 2026. Aparcamiento: Pingüinos Acceso: Eventos (Av. De las Comunidades 28).

-- 11.00 horas: En Madrid, presentación del 'Informe Voluntare 2025', estudio de la situación y evolución del voluntariado corporativo en las organizaciones de Europa y Latinoamérica (Paseo de la Castellana, 189 - Planta 21).

-- 11.30 horas: En Sevilla, rueda de prensa del secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, sobre las balizas V16, en su sede (C/ Bécquer, 25) y por streaming.

-- 11.30 horas: En Madrid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene en una jornada formativa sobre violencia vicaria, organizada por la Fundación ANAR; y a las 13.15 horas, mantiene una reunión con representantes de Fademur; en la sede del Ministerio (Calle Alcalá, 37). A las 19.30 horas, asiste a la presentación del libro 'Ava', de Mabel Lozano, en el Ateneo de Madrid (C. del Prado, 21).

-- 12.00 horas: En Madrid, la directora general de la mujer, Patricia Reyes, entrega los galardones de la XXI Edición del Premio Madrid Empresa Flexible, en la sede de Altia (Avenida del Partenon, 16-18).

-- 12.00 horas: En Madrid, IE University presenta distintos proyectos de la mano de Oteyza, en el IE Paper Pavillion de IE University (C/ Serrano, 99).

-- 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, atiende a los medios para valorar los datos de afiliación a la Seguridad Social de noviembre; y a las 13.45 horas, clausura, junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, la jornada 'El Pacto de Toledo y la solidaridad intergeneracional como garantía de futuro del sistema de protección social', que se celebra con motivo del XXX aniversario de la firma del Pacto de Toledo. Congreso de los Diputados (Cra de S. Jerónimo, s/n).

-- 14.15 horas: En Madrid, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, clausura el II Evento Anual de la Alianza Q-Cero 'Impulsando un marco favorable para lograr una industria descarbonizada y competitiva', en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid (C. de José Gutiérrez Abascal, 2).

-- 16.00 horas: En Madrid, celebración del E-ncuentro FEDEPE 'RSE que transforma: empresas que lideran con propósito'. Online.

-- 16.30 horas: En Madrid, diálogo #LíderesResponsables con Mirenchu del Valle, presidenta de UNESPA, y Fernando Ruiz, presidente de Fundación SERES. Estudio de Comunicación (Pº de la Castellana, 257, 4ª).

-- 17.30 horas: En Madrid, la portavoz del GPP Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, participa en el coloquio posterior a la proyección del documental 'M: un documental sobre la realidad de los menores extranjeros tutelados'. Asiste la co-coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Congreso - Sala Cánovas (Cra de S. Jerónimo, s/n).

NOTA: streaming: https://sumar.ink/3M5N4tj .

-- 18.00 horas: En Madrid, confederación Española de Familias de Personas Sordas-FIAPAS presenta 'Memoria del Silencio', un documental de Juan Carlos Calvo. Salón de actos de Fundación ONCE (C/ Sebastián Herrera, 15).

-- 19.30 horas: En Madrid, acto de presentación en España del Protocolo de Osaka sobre igualdad digital. Residencia de la Embajada de Francia (C/ Serrano, 124).

-- 19.50 horas: En Madrid, entrega de los Premios ODA (Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales de España) 2025, en los salones de la planta 2 del Hotel VP Plaza España Design (Pl. de España, 5).