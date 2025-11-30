Agencias

Susanna Griso, sorprendida por el interés mediático que ha levantado su boda

Hacía tiempo que no la veíamos tan feliz. Fue el pasado 8 de octubre -coincidiendo con su 56 cumpleaños- cuando Susanna confirmaba su compromiso matrimonial con su pareja, Luis Enríquez Nistal, después de seis meses de intensa relación.

Este fin de semana, la presentadora de 'Espejo Público' se ha dejado ver en Las Palmas de Gran Canaria durante el 'Atresplayer Day' y ha hablado sobre cómo lleva los preparativos de su boda, que como ya ha comentado en otra ocasión tendrá lugar el año que viene en un pueblo de la Costa Brava.

Sorprendida por la repercusión que ha tenido su boda con el empresario, Susanna desvelaba que "yo no pensaba que se hubiese montado tal cisco con mi boda" y consideraba "una cosa sorprendente" que tenga tanto interés público.

"Lo intenté llevar con cierta discreción, por no pasarme nueve meses hablando de esto, que me paran en los photocalls siempre y me preguntan por este tema... pero, no sé, no tengo yo la sensación de que mi boda pueda generar tantísimo interés como está generando", comentaba la comunicadora.

Eso sí, Susanna está "feliz" y además se lo está tomando "con mucha calma" porque "no dejo que tampoco me estrese", por lo que todavía no puede hablar de los preparativos de su 'Sí, quiero' por lo civil en julio del año que viene.

En cuanto a su futuro marido, Griso desvelaba que es "muy majo", una persona con "mucho sentido del humor" que "encaja bien" cualquier situación... incluso las polémicas, como la última que se ha visto envuelto cuando, fruto de los nervios y de su poca práctica al hablar ante las cámaras, desvelaba que estaba sujetándole el bolso a la presentadora mientras ella recogía el Premio Antena de Oro 2025.

"Me ha hecho mucha gracia porque ha quedado como que es el que me lleva el bolso, que por cierto lo está cargando ahora, que cuando he llegado le he dicho 'Luis, el bolso te lo dejo a ti' y me dice 'no, si esta ya es mi especialidad'. Pero no, Luis tiene mucho sentido del humor, encaja bien y todo esto le divierte", aseguraba la periodista.

