Rubio afirma que el fin de las negociaciones es que Ucrania sea "independiente y soberana"

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha afirmado este domingo, al inicio de una nueva ronda de negociación sobre Ucrania celebrada en Florida, que el objetivo es que al final Ucrania sea "independiente y soberana".

"El fin evidentemente no es solo terminar la guerra, (aunque) obviamente sea central y fundamental. Se trata de terminar la guerra de forma que haya un mecanismo y una vía para que sea independiente y soberana, que nunca tenga otra guerra y que genere una tremenda prosperidad para su gente, no solo una reconstrucción, sino que entre en una era de extraordinario avance económico para el país", ha afirmado Rubio en declaraciones a la prensa.

El responsable estadounidense ha subrayado que Ucrania tiene "un tremendo potencial económico" y ha destacado que las conversaciones continuarán sobre la base de lo ya avanzado desde que comenzaran los contactos hace una semana en Ginebra con la propuesta de plan de paz de 28 puntos de Donald Trump como base.

Rubio estaba acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno de Trump, Jared Kushner. También estaba el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, quien ha destacado el "gran avance" logrado y ha expresado su agradecimiento a la delegación estadounidense.

"Estamos tratando sobre el futuro de Ucrania, sobre la seguridad de Ucrania, sobre la no repetición de la agresión contra Ucrania, sobre la prosperidad de Ucrania, sobre cómo reconstruir Ucrania. Y estamos agradecidos a las gestiones de Estados Unidos y su equipo que nos está ayudando", ha destacado.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el control de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

Washington espera que este domingo se logren avances en estas dos cuestiones, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses.

