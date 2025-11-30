Agencias

Lydia Lozano, en un mar de lágrimas al preguntarle por el estado de salud de Charly

Después de ausentarse esta semana en '¡De viernes!' por motivos "de fuerza mayor", Lydia Lozano se ha dejado ver este domingo saliendo de casa para ir a visitar a su marido Charly, que continúa ingresado en el hospital después de una operación de espalda y una infección originada por una bacteria.

La colaboradora de televisión se ha roto ante las cámaras de Europa Press en exclusiva al preguntarle por el estado de salud de su marido: "El mundo bacteria es muy complicado y no voy a hacer declaraciones porque es... es súper duro".

Sin poder reprimir las lágrimas, Lydia ha explicado que encima está pasando por un proceso gripal, lo que le dificulta las visitas que le hace: "Encima yo estoy con gripe, si voy, con mascarilla, pero que es muy duro".

En cuanto a cómo está siendo la evolución de Charly, la periodista ha explicado que "no lo sé", pero ha tenido unas bonitas palabras hacia él, asegurando que "es un jabato porque si me hicieran tantas cosas a mí no las aguantaría".

Por último, desesperada por la situación que está atravesando, ha comentado que "llevamos dos meses" con estos problemas de salud y que todos los días que ha faltado a su trabajo han sido porque "han sido duros".

