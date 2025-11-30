Lola Lolita y Álvaro López derrochan complicidad en su primera entrevista juntos

Meses después de su sonada con Isaac Ibelky, Lola Lolita recuperaba su ilusión en el amor con el piloto de Moto2 Alonso López. El tiempo ha dado la razón a esos rumores que les señalaban y hace tiempo que no esconden su bonita historia. De hecho, este fin de semana han posado juntos ante las cámaras por primera vez.

La pareja ha asistido al 'Atresplayer Day' en Las Palmas de Gran Canaria y lo cierto es que han derrochado complicidad... tanto que no han dudado atender a los medios en conjunto y demostrar que su historia está más que consolidada.

El piloto de motociclismo definía a la influencer como "graciosa, trabajadora, correcta, estricta... una tía que tiene las cosas muy claras en su trabajo y en casa, es una tía 10... La verdad que no le puedo poner pegas".

Por su parte, la influencer aseguraba estar "muy contenta" porque "creo que no tenemos nada malo que decirnos el uno del otro" y desvelaba que están "disfrutando" de esta bonita etapa en su noviazgo.

A punto de terminar el año, Lola dejaba claro que "lo mejor" ha sido "encontrarnos" y lo peor ha sido haber tenido "alguna que otra funa"... pero en general el balance ha sido positivo. Álvaro confirmaba que "no ha sido nuestro mejor año profesional, pero en lo personal estamos contentos".