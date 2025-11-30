Illa en México: "Catalunya y México debemos dar ejemplo de una nueva fraternidad"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha encabezado este domingo en Ciudad de México un homenaje a los exiliados catalanes, donde ha defendido: "En el mundo agresivo que algunos nos quieren imponer, Catalunya y México debemos dar ejemplo de una nueva fraternidad", y también entre Catalunya y Latinoamérica.

"La Catalunya que queremos proyectar en el mundo es una Catalunya solidaria y comprometida con la dignidad humana", ha dicho en el primer acto institucional de su viaje oficial a México que empezó el sábado, informa la Generalitat en un comunicado.

También ha defendido una Catalunya que "asuma su parte de responsabilidad global, una Catalunya que no se cierra en sí misma, sino que se abre, participa y colabora".

"Sin memoria no podemos construir futuro, porque tenemos el deber de recordar a los que se sacrificaron para que hoy vivamos en democracia", ha añadido.

"NO QUEREMOS MIRAR A OTRO LADO"

Y ha defendido afrontar los problemas: "No queremos mirar a otro lado cuando pasan desgracias en Gaza o en Ucrania", sino estar a la altura de México con su compromiso y generosidad de acoger a los exiliados por la Guerra Civil, ha dicho.

Por eso, se ha mostrado abierto a ayudar: "Queremos que, si algún día alguien lo necesita, encuentre en Catalunya lo mismo que nosotros encontramos aquí: dignidad, respeto y esperanza".

También han hablado Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del presidente de México en 1934-40 Lázaro Cárdenas; Jaume Coll, editor de Josep Carner; Rosa Maria Duran Gili, exiliada e hija de Ot Duran, procurador de la Generalitat; Mari Carmen Serra Puche, nieta del político y filósofo Jaume Serra i Húnter, y los bisnietos del presidente Lluís Companys Montserrat, Lluis y Maricel Cayuela Gally, entre otros.