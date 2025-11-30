Agencias

Emma García habla del posible acercamiento entre Isa Pantoja y Kiko Rivera

Guardar

Las entrevistas de Kiko Rivera e Isa Pantoja en '¡De viernes!' han dado mucho que hablar en los platós de televisión en las últimas semanas y parece que los hermanos están más cerca que nunca a una posible reconciliación después de años sin saber el uno del otro.

La 'no relación' con la tonadillera parece que les puede unir, pero sobre todo el perdón del dj a su hermana por el comportamiento que tuvo con ella en su adolescencia han sido piezas claves en este acercamiento.

Emma García ha sido la última persona en opinar sobre la delicada situación que atraviesan y ha asegurado que "ojalá" se produzca esa reconciliación entre los hermanos: "Que se acerquen, hablen, pongan todas sus experiencias y situaciones sobre la mesa y consigan ese acercamiento, consigan perdonarse ellos y perdonar".

A pesar de lo distanciados que han estado en los últimos años, la presentadora de 'Fiesta' cree que "se quieren, pero han pasado mucho y han sido víctimas, la primera Isa Pi y luego todos los demás... y ojalá la madre, ya voy a hablar de madre, no de cantante, pueda algún día recuperar ese cariño y esa relación".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Navidad dispara las compras y el fraude: protocolos de seguridad de los comercios 'online' y las plataformas de pago

Infobae

La Reina Sofía preside el lunes en Burgos la entrega de los premios Evolución y Emiliano Aguirre de Fundación Atapuerca

El acto, previsto para las 13.00 en el Museo de la Evolución Humana, reunirá a destacados representantes de la Fundación Atapuerca que, antes de la ceremonia, celebrarán la sesión de su Patronato según confirmaron fuentes vinculadas al evento

La Reina Sofía preside el

La capitalización de la Bolsa se impulsa hasta los 1,5 billones de euros en octubre

La capitalización de la Bolsa

Putin realizará a principios de diciembre una visita oficial de dos días a India

Reuniones clave entre líderes de Rusia y la nación asiática buscarán fortalecer lazos estratégicos, concretar acuerdos comerciales y científicos, así como coordinar posturas frente a desafíos globales, según informó el gobierno de Moscú

Putin realizará a principios de

Rescatan un cayuco a 23 millas de La Restinga con más de 70 migrantes, entre ellos "varios" fallecidos

Rescatan un cayuco a 23