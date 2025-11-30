Agencias

El presidente de transición de Guinea Bissau elige nuevo Gobierno tras el golpe de Estado

El presidente de transición de Guinea Bissau, Horta N'Tam, ha nombrado a los integrantes del nuevo Gobierno del país que estará compuesto por 23 ministros y cinco secretarios de estado, unos nombramientos anunciados apenas tres días después del golpe de Estado militar que derrocó al hasta entonces mandatario, Umaro Sissoco Embaló.

EL nuevo gabinete contará con cinco militares que ocuparán las carteras de Interior, Defensa y Salud Pública, así como la Secretaría de Orden Público y la Secretaría de Estado para los Veteranos de la Lucha de Liberación.

Asimismo, contará con seis mujeres de cuales cinco se harán cargo de una cartera ministerial y una liderará la secretaría de Estado de Cooperación Internacional y Comunidades. En concreto, Khady Florence Dabo Correia será nombrada como ministra de Mujer y Solidaridad Social.

La mayoría de los miembros del gabinete son cercanos al depuesto presidente Embaló --que se encuentra refugiado en Brazaville, la capital de la República del Congo--, incluso algunos han pertenecido a partidos políticos vinculados con el exmandatario, según informaciones del diario guineano 'O Democrata'.

Horta N'Tam ya anunció este viernes el nombramiento como primer ministro del hasta ahora titular de la cartera de Finanzas, Ilidio Vieira Té, considerada una figura también cercana a Embaló y antiguo director de su campaña electoral a las elecciones del domingo cuyos resultados ha sido anulados tras el golpe de Estado.

El nuevo presidente tomó posesión el jueves para un periodo de transición de un año propuesto por la junta y reiteró que en el país estaba en marcha "un plan de golpe de Estado con el apoyo de narcotraficantes" que buscan "capturar la democracia guineana" a raíz de las últimas elecciones, en las que tanto Embaló como el principal candidato opositor, Fernando Dias da Costa, reivindicaron su victoria.

