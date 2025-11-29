Agencias

Principales titulares de los periódicos para el domingo 30 de noviembre

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "España abre ciclo electoral bajo la sombra de los casos de corrupción"

-- "Trump proclama el cierre total del espacio aéreo de Venezuela"

EL MUNDO

-- "El PSOE llama 'deleznable' a Ábalos por romper un 'pacto de no agresión'"

-- "Los pocos hombres que se quedan en casa para cuidar: 'Antes que trabajador soy el padre de mis hijos'"

ABC

-- "Orriols, la 'condesa de Ripoll' que quiere conquistar Cataluña"

-- "Interior silencia el último ataque yihadista de Madrid"

LA VANGUARDIA

-- "España compromete más de 60.000 millones de gasto en defensa"

-- "Más casos de peste porcina en jabalíes"

LEVANTE-EMV

-- "Un alto cargo de Mazón desaconsejó a Pradas confinar por Forata"

-- "Sira Rego: 'Pérez Llorca ha asumido el negacionismo de Vox con la dana'"

Últimas Noticias

Trump anuncia la muerte de una agente de la Guardia Nacional tiroteada en la víspera cerca de la Casa Blanca

Donald Trump confirmó el deceso de Sarah Beckstrom, miembro destacado de la Guardia Nacional, tras resultar gravemente herida durante un ataque cercano a la residencia presidencial, incidente atribuido por las autoridades a una persona de nacionalidad afgana

"Los terroristas son Putin y sus secuaces", dice la fundación creada por Navalni tras ser designada "terrorista"

La entidad impulsada por Alexei Navalni acusó al Kremlin de usar la etiqueta de terrorismo para sofocar el disenso, restringir la información y disuadir el apoyo ciudadano, alertando que la represión podría extenderse a otros grupos independientes en Rusia

La reina Letizia apuesta a caballo ganador con su Hugo Boss favorito en la Embajada alemana

Letizia se convierte en el centro de todas las miradas durante la cena oficial con representantes alemanes, elige un clásico de su armario para dar un guiño simbólico de sostenibilidad y estilo a la diplomacia europea

VÍDEO: Expertos iberoamericanos plantean laboratorios públicos de emprendimiento para reducir la tasa de fracaso real

Durante el foro internacional “Talento y territorio”, especialistas de organismos multilaterales y empresariales coincidieron en la urgencia de impulsar herramientas innovadoras que permitan a las mipymes superar altas tasas de cierre, enfatizando el valor del aprendizaje a partir de errores empresariales

Ascienden a 83 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

La investigación preliminar apunta al uso de poliestireno y bambú como posibles causas de la rápida expansión del fuego, mientras continúa la búsqueda de sobrevivientes y crecen los reclamos por reforzar la normativa de seguridad en construcciones

