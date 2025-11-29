Muere el director de oficina de la Agencia de Noticias de Sudán en El Fasher por disparos de las RSF

La Agencia de Noticias de Sudán (Suna) ha anunciado este viernes la muerte de su director regional en El Fasher, capital de la región de Darfur Norte, y de su hermano por disparos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), justo cuando se cumple un mes desde que los paramilitares tomaron la ciudad tras cerca de un año y medio de asedio, en el marco de la guerra con el Ejército de Sudán.

"Nuestro director de oficina en El Fasher, Taj al Sir Mohamed Suleiman, y su hermano han sido martirizados a manos de la milicia de las Fuerzas de Apoyo Rápido, que los ha liquidado dentro de su casa en el barrio de Al Daraja", ha expresado la mencionada agencia antes de recordar que tanto Suleiman como su hermano fueron declarados desaparecidos tras la toma de El Fasher por parte de las RSF.

Tras conocer la noticia, el ministro de Cultura, Información y Turismo, Khaled al Aisir, ha extendido sus "mas sinceras condolencias por el martirio" del periodista, de quien ha destacado la firmeza de sus valores y principios, y ha denunciado un número aún por determinar de profesionales de la información continúan retenidos por las Fuerzas de Apoyo Rápido en centros de detención en la ciudad de Nyala, en Darfur Sur.

"Hago un llamamiento a las organizaciones internacionales interesadas en la protección de los periodistas para que desempeñen su papel en el seguimiento de esta cuestión y trabajen para proteger a los profesionales de los medios de comunicación y garantizar su seguridad", ha agregado.

Al menos otros cuatro periodistas --identificados como Magdi Youssef, Mohamed Hussein Shalabi, Atta Mohamed e Ismail Mohamed Ahmed-- continúan en paradero desconocido desde que las RSF se hicieron con el control de El Fasher el pasado 26 de octubre, según el diario 'Sudan Tribune', medio que ha denunciado asimismo un "apagón informativo" en dicha ciudad, en la que los paramilitares habrían confiscado todos los dispositivos de acceso al internet satelital 'Starlink'.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.