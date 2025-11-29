Agencias

Joaquín Prat desvela que quiere casarse por la iglesia con Alexia Pla

El pasado mes de septiembre, Joaquín Prat desvelaba en exclusiva para la revista ¡HOLA! sus planes de boda con Alexia Pla después de tres años de discreta relación: "Sí, le he pedido matrimonio. Quiero casarme y me gustaría ser padre con ella. Es la mejor persona que he conocido y la familia que he elegido".

Ahora, el presentador de televisión ha sido preguntado por los preparativos de su boda y ha desvelado que por ahora "no tengo fecha", pero sí "intención", que es "lo único que tenemos los dos". "Cuando me den la nulidad, habrá boda, hasta entonces...", ha explicado.

El comunicador se quiere casar por la iglesia porque "los dos somos creyentes", algo que "no había contado" hasta ahora. Su primer y único matrimonio fue con Yolanda Bravo, con quien se dio el 'Sí, quiero' en 2010 y, cinco años más tarde, tuvieron a su primer y único hijo en común.

Joaquín se ha pronunciado sobre la posibilidad de que vuelva 'El precio justo' y que sea el presentador del espacio y ha desvelado que "por un lado, me haría ilusión, por otro, no" porque "las comparaciones, y estar a la altura de 'El precio justo' que hacía mi padre iba a ser muy complicado, por no decir imposible".

El presentador de televisión ha hecho balance de su año y ha comentado que "ha habido de todo, bien, bueno y malo, como siempre" y, en lo personal, también "siempre hay de todo, cosas buenas y cosas malas", pero lo importante "es saber escuchar y tener calma y sosiego".

