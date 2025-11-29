Crónica del Atlético de Madrid - Real Oviedo, 2-0

El Atlético de Madrid superó (2-0) al Real Oviedo este sábado en la jornada 14 de LaLiga EA Sports para mantener su gran momento, la persecución al liderato y hundir otro poco al colista, con un Alexander Sorloth que aprovechó su titularidad con un doblete.

Los de Diego Pablo Simeone, especialmente sólidos en casa, firmaron su décima victoria seguida en el Riyadh Air Metropolitano para dar continuidad al subidón entre semana en Champions contra el Inter de Milán. Del exigente triunfo sobre la bocina se entendieron también las rotaciones para dar descanso a Giuliano Simeone, Pablo Barrios y un Julián Álvarez al que no echaron de menos.

La entrada de Sorloth fue un acierto y el noruego resolvió el encuentro con dos goles en el primer tiempo, rondó alguno más y dio aire a los suyos descargando balones. Los del 'Cholo' fueron un incordio para un Oviedo que se encomendó a Santi Cazorla y su visión de juego para reaccionar, pero la remontada del equipo menos goleador de la Liga se antojaba un milagro en el Metropolitano.

El Atlético, que sumó 31 puntos a tres del FC Barcelona, hundió a un Oviedo que no da con la tecla con Luis Carrión como esperaba con su regreso. Sorloth hizo estragos a la espalda de la defensa visitante y los centros de David Hancko soldaron al alianza perfecta para el 2-0 antes de la media hora. El periscopio de Cazorla, el desborde de Haissem Hassan y la garra de Fede Viñas dieron opciones al Oviedo pero Jan Oblak no se dejó sorprender.

El descanso no sentó bien al Atleti y, obligado también por el resultado, el Oviedo apretó en busca de recortar distancias. Los de Carrión pusieron centros con algo de mayor precisión, pero no llegó el remate certero en varias llegadas con peligro. Ni siquiera Cazorla, desquiciado por mandar una bola arriba en buena posición, pudo con el gafe ofensivo que fue bajando los brazos visitantes.

El 'Cholo' terminó de recomponer el equipo, tocado por la salida de Álex Baena al descanso, y con Pablo Barrios encontró algo de más equilibrio. Julián Álvarez entró algo frío y Giuliano Simeone perdonó también las dos que tuvo para sentenciar. Hancko rozó el triplete de asistencias, pero ya no estaba Sorloth y Nico González no leyó tan bien las intenciones de su compañero.

El Oviedo, que en verdad en el segundo acto no probó a un Oblak de vuelta al once, no aprovechó una jornada de tropiezos abajo y se hundió otro poco como colista en casa un Atlético lanzado, que mantiene la guerra arriba también con Real Madrid y Villarreal, antes del duelo este martes contra el FC Barcelona en el Camp Nou.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 2 - REAL OVIEDO, 0. (2-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Nico (Giménez, min.88); Koke (Raspadori, min.75), Baena (Simeone, descanso), Gallagher; Griezmann (Barrios, min.65) y Sorloth (Julián Álvarez, min.65).

OVIEDO: Aarón; Nacho Vidal, Costas, Carmo (Calvo, min.61), Rahim Alhassane; Dendoncker; Colombatto (Reina, min.82), Hassan (Illic, min.82), Cazorla (Ejaria, min.75); Viñas y Rondón (Forés, min.75).

--GOLES:

1 - 0, min.16, Sorloth.

2 - 0, min.26, Sorloth.

--ÁRBITRO: García Verdura (C. Catalán). Amonestó a Carmo (min.54) en el Oviedo.

--ESTADIO: Riyadh Air Metropolitano, 61.305 espectadores.