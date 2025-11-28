Telefónica y DAZN renuevan los derechos de LaLiga hasta 2032 por 5.250 millones

El valor conjunto de los derechos audiovisuales domésticos de LaLiga alcanzará los 6.135 millones de euros durante las próximas cinco temporadas, con un crecimiento interanual del 9%. Este avance resulta de la evolución positiva en distintas categorías vinculadas a la explotación audiovisual, como el segmento dedicado a hoteles, restaurantes y cafeterías (horeca), que aumenta de 500 a cerca de 650 millones de euros, y la segunda división, LaLiga Hypermotion, cuyo valor suma aproximadamente 175 millones de euros, 40% más que el ciclo anterior. Así lo informó Europa Press, añadiendo que los derechos para resúmenes y emisiones en abierto aportan otros 60 millones a la cifra global.

De acuerdo con la información de Europa Press, Telefónica y DAZN han resultado adjudicatarias de los derechos de emisión de la principal categoría del fútbol español por un importe total de 5.250 millones de euros hasta 2032. La teleco presidida por Marc Murtra comunicó a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que el monto correspondiente a Telefónica asciende a 2.635,85 millones de euros, es decir, un promedio de 527,17 millones por temporada, lo que representa un incremento del 1,4% respecto a los 520 millones anuales fijados en el ciclo previo. DAZN, por su parte, asume la transmisión de LaLiga con una adjudicación cercana a los 2.614 millones de euros.

LaLiga detalló que la renovación de los derechos abarca las temporadas comprendidas entre 2027/2028 y 2031/2032, y que los acuerdos otorgan a cada operador la transmisión de cinco partidos por jornada a lo largo de cinco años adicionales. El importe total de más de 5.250 millones —según LaLiga— refleja un crecimiento del 6% respecto al ciclo anterior, cuya recaudación sumó 4.950 millones de euros. Telefónica, en particular, tendrá preferencia para seleccionar en primer lugar 19 jornadas de cada temporada, incluyendo la segunda vuelta de ‘El Clásico’, lo que refuerza su protagonismo en la oferta futbolística nacional.

El acuerdo todavía precisa la formalización mediante el contrato entre Telefónica y LaLiga, trámite que la empresa anticipa completar en los próximos 30 días. Según el comunicado remitido por Telefónica a la CNMV, la intención es mantener el acceso a la totalidad de los partidos de la competición para los clientes de Movistar Plus+, asegurando la continuidad de toda la oferta futbolística del canal, que recientemente incluyó también los derechos de las principales competiciones europeas.

En relación a estas últimas, Europa Press reportó que la semana previa Telefónica obtuvo en exclusiva los derechos de emisión en España de todos los torneos organizados por la UEFA —incluyendo Champions League, Europa League, Conference League, Youth League y Supercopa de Europa— para el periodo 2027 a 2031, con una inversión total de 1.464 millones de euros. Esta adjudicación refuerza el posicionamiento de la compañía como uno de los principales operadores de contenidos deportivos en el país.

LaLiga subrayó que tanto Telefónica como DAZN refuerzan su papel como socios estratégicos, debido a la cobertura y programación consideradas clave para la evolución de las audiencias y la asistencia a los estadios durante los últimos años. La entidad presidida por Javier Tebas destacó también la apuesta de ambos operadores por la innovación tecnológica y la adaptación a los hábitos de consumo digital, factores atribuidos al aumento del alcance de la liga española entre públicos ya fidelizados y nuevas audiencias.

La asociación por un ciclo de cinco años fue definida por LaLiga como un elemento que aporta estabilidad y seguridad, facilitando la planificación y la inversión en el largo plazo por parte de las plataformas adjudicatarias. Esta duración promueve además la sostenibilidad financiera de los clubes participantes, al garantizar ingresos constantes durante el periodo de explotación.

La diversificación de ingresos incluye una evolución notable en categorías adicionales a los derechos residenciales. El medio Europa Press publicó que el segmento horeca ha experimentado un crecimiento del 30%, hasta alcanzar casi 650 millones de euros. Por su parte, LaLiga Hypermotion incrementa su valor en un 40%, alcanzando cerca de 175 millones de euros frente a los 125 millones del periodo anterior. Los derechos de emisión en abierto, así como el formato de resúmenes y clips de vídeo, generan más de 60 millones de euros adicionales.

La distribución de los derechos confiere a los usuarios acceso integral a los encuentros de la primera división a través de ambas plataformas, ampliando sus posibilidades de elección para seguir la competición. Los contratos asegurarán que la oferta cubra la totalidad del calendario de partidos, con selecciones específicas y exclusivas para determinados encuentros clave como los clásicos entre los grandes clubes del campeonato, según consignó Europa Press.

El modelo de adjudicación presentado por LaLiga busca favorecer tanto una mayor penetración en el mercado audiovisual como la consolidación de una estructura de ingresos que sirva para fortalecer a los equipos integrantes y a la propia organización. La inversión realizada por Telefónica y DAZN en este nuevo ciclo se evalúa como un paso relevante dentro de la economía del fútbol nacional, al superar los registros del ciclo precedente tanto en volumen global como en la progresión de los diferentes segmentos de explotación.

El proceso culminado por LaLiga con la adjudicación a Telefónica y DAZN pone de manifiesto la centralidad de los derechos televisivos en la financiación de las principales competiciones deportivas españolas. Según Europa Press, la apuesta de los operadores por la innovación y la adaptación al entorno digital se interpreta como un componente decisivo en la expansión de la marca LaLiga y en su competitividad dentro del panorama internacional.