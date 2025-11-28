Siria denuncia más civiles muertos en una incursión de Israel y habla de "crimen de guerra"

Las autoridades de Siria han denunciado este viernes la muerte de más de diez civiles, entre ellos varios niños, en una incursión del Ejército de Israel en la localidad de Beit Yin, a las afueras de Damasco, donde se han producido varios enfrentamientos después de que las tropas israelíes cruzaran la frontera para una operación contra supuestos integrantes del grupo islamista Yama Islamiya.

El Ministerio de Exteriores sirio ha condenado "en los términos más firmes" este "ataque criminal" por parte de las tropas israelíes, a las que ha acusado de "un ataque flagrante contra residentes y sus propiedades". "Esto derivó en enfrentamientos entre los residentes y la patrulla invasora, que se vio forzada a retirarse de territorio sirio", ha afirmado.

Así, ha señalado que el Ejército de Israel respondió con un ataque con artillería "brutal y deliberado" tras "el fracaso de su incursión", algo que ha descrito como "un crimen de guerra". "Esto causó una horrible masacre que se saldó con más de diez civiles muertos, entre ellos mujeres y niños, y un gran desplazamiento de residentes", ha manifestado.

"Siria hace a las autoridades de ocupación israelíes totalmente responsables de esta grave agresión y de las víctimas y destrucción causada", ha indicado en un comunicado en su cuenta en la red social X, donde ha alertado que estas actividades "amenazan la seguridad y la estabilidad en la región, en el contexto de su política sistemática para desestabilizar la situación e imponer una realidad agresiva por la fuerza".

En este sentido, ha reiterado su reclamación al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y a la Liga Árabe para que "adopten medidas inmediatas para poner fin a estas políticas agresivas y reiteradas violaciones por parte de la ocupación israelí contra el pueblo sirio", incluida la aplicación de "medidas disuasorias para garantizar el respeto del Derecho Internacional".

"Siria afirma que continuará ejerciendo su derecho legítimo a defender su tierra y su pueblo por todos los medios permitidos bajo el Derecho Internacional. Estos crímenes solo aumentarán su determinación de defender sus derechos y su soberanía y su rechazo a todas las formas de ocupación y agresión", ha zanjado la cartera.

Si bien Damasco no ha dado una cifra concreta de muertos, el director de la Oficina de Sanidad de la provincia de Campiña de Damasco, Taufiq Hasaba, ha especificado que hasta ahora se han confirmado trece fallecidos y 24 heridos a causa de "la agresión israelí", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

Por su parte, el Ejército de Israel ha confirmado la operación y ha reseñado que el objetivo era "arrastrar a sospechosos de Yama Islamiya", rama en Líbano de la organización islamista Hermanos Musulmanes y aliada del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

"Los sospechosos operaban en la localidad de Beit Yin, en el sur de Siria, y preparaban planes terroristas contra ciudadanos del Estado de Israel", ha apuntado en un comunicado, en el que ha argumentado que "durante la operación varios terroristas abrieron fuego contra elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que respondieron con disparos", a lo que se sumaron bombardeos de la Fuerza Aérea.

El Ejército israelí ha apuntado que un total de seis militares heridos, entre ellos tres en estado grave, al tiempo que ha puntualizado que todos ellos han sido evacuados a territorio israelí y hospitalizados. "La operación ha sido completada. Todos los sospechosos han sido arrestados y varios terroristas han sido eliminados", ha apostillado.

Yama Islamiya, un grupo fundado en los años sesenta como rama libanesa de Hermanos Musulmanes, participó junto al partido-milicia chií Hezbolá y grupos palestinos armados en ataques contra Israel a raíz del conflicto desatado tras los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.