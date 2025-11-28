Previa del Atlético de Madrid - Oviedo

El Atlético de Madrid puede igualar una marca histórica si logra anotar ante el Real Oviedo, ya que estaría marcando en sus primeros 14 partidos de una temporada de LaLiga, algo que no sucede en el club desde la campaña 1978-79. Tal como informó la agencia Europa Press, el Atlético afronta este reto en el Riyadh Air Metropolitano este sábado a las 21:00 ante un Oviedo urgido de puntos, en la jornada 14 de LaLiga EA Sports 2025-26, con la interrogante sobre la presencia del portero Jan Oblak como uno de los temas centrales de la previa.

Según detalló Europa Press, los dirigidos por Diego Pablo Simeone se presentan al duelo tras haber logrado una victoria en los últimos minutos en la Liga de Campeones, lo que les ha inyectado confianza. En su estadio han cimentado una racha que solo ha visto interrumpirse cuando el Elche obtuvo un empate 1-1; el resto de encuentros como local se cuentan por victorias, con nueve triunfos y una igualada. Si el equipo suma los tres puntos ante el conjunto asturiano, conseguiría diez victorias seguidas en casa, igualando algunos de los mejores registros recientes del club.

El buen momento del Atlético se refleja también en la clasificación: el equipo ocupa el cuarto puesto con 28 unidades, a corta distancia del líder Real Madrid, y tiene la mirada puesta en el próximo compromiso ante el FC Barcelona en el Spotify Camp Nou. Para forzar un avance en la tabla y aumentar las posibilidades de superar al equipo blaugrana, los rojiblancos buscan evitar contratiempos ante el colista de la competición. Europa Press puntualizó que el rendimiento en casa ha sido una de las bases del equipo, cuyo once titular suele mostrar iniciativa desde el inicio de los partidos en el Metropolitano.

Respecto a la plantilla, el técnico argentino mantiene la duda acerca de la disponibilidad de Jan Oblak. El portero ha entrenado junto al equipo, pero la decisión sobre su titularidad se definirá a último momento. De confirmarse su baja, se sumaría a las ausencias de Marcos Llorente y Robin Le Normand, este último en fase de recuperación y ya recuperando sensaciones con el balón, reportó Europa Press. La noticia positiva para el Atlético llega con la presencia previsible de Julián Álvarez, quien acumula siete goles en LaLiga y viene de anotar ante el Inter de Milán en la máxima competición continental.

Por el lado del Real Oviedo, la situación es diametralmente opuesta. El equipo se ubica en el último lugar de la tabla y no ha logrado victorias en los seis partidos más recientes, según consignó Europa Press. La última vez que el club ovetense sumó los tres puntos fue a finales de septiembre, fuera de casa frente al Valencia con un 1-2. En las seis jornadas siguientes, logró solo tres empates en dieciocho puntos posibles, lo que condujo a la destitución del técnico Veljko Paunovic y la llegada de Luis Carrión. A pesar del cambio, el nuevo entrenador catalán aún no ha estrenado su casillero de triunfos en la máxima categoría durante los catorce partidos que ha dirigido, nueve con el UD Las Palmas y cinco ya con Oviedo. La escasa producción ofensiva del equipo, con una sola anotación en los partidos ligueros desde que Carrión dirige, se destaca como una de las preocupaciones más notorias.

Europa Press informó que la escuadra asturiana buscará romper su mala racha en uno de los estadios más complicados del torneo. El empate sin goles ante el Rayo Vallecano en la jornada anterior fortaleció la defensa, permitiendo mantener la portería a cero por tercera vez en la temporada. Para el enfrentamiento ante el Atlético, Oviedo contará con bajas importantes: Javi López, Álvaro Lemos, Oviemuno Ejaria y Brandon Domingues no estarán disponibles por lesión, mientras que Ilyas Chaira cumplirá sanción tras la expulsión sufrida en el último choque. El puesto de Chaira podría recaer en Haissem Hassan, quien no ha sido parte del once inicial desde la novena jornada.

En el plano estadístico, el Atlético de Madrid no alcanzaba un registro similar en cuanto a victorias consecutivas como local desde 2023, cuando acumuló veinte triunfos entre febrero y diciembre, indicó Europa Press. Estos datos refuerzan el perfil de equipo sólido en casa, una cualidad que los de Simeone han consolidado en la presente campaña. La expectativa por mantener el invicto y la posibilidad de ampliar la diferencia respecto a rivales directos están presentes en la atmósfera del conjunto capitalino.

En cuanto a las probables alineaciones, Europa Press brindó los siguientes datos: para el Atlético de Madrid se prevé la siguiente disposición táctica: Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, Baena; Griezmann y Julián Álvarez. El Real Oviedo alinearía con: Escandell; Nacho Vidal, Costas, Carmo, Alhassane; Colombatto, Dendoncker; Hassan, Cazorla, Viñas; y Rondón. García Verdura, del Comité Catalán, será el árbitro del partido.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano a las 21:00 horas y será transmitido por DAZN. Con ambos equipos llegando con necesidades contrapuestas y con la atención puesta en la evolución de las bajas y la posible alineación titular de Jan Oblak, el enfrentamiento despierta expectativa tanto por la solidez del Atlético en su estadio como por la urgencia del Oviedo de escapar del descenso, según información de Europa Press.