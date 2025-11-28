LaLiga superará los 6.135 millones de euros en ingresos audiovisuales domésticos para el ciclo 2027-2032

El crecimiento continuo de los ingresos procedentes de derechos audiovisuales ha reforzado la posición económica de los clubes españoles en el fútbol profesional, de acuerdo con la asociación organizadora del campeonato. Según informó LaLiga en un comunicado emitido el viernes, la entidad cerró la última fase de comercialización de los derechos televisivos residenciales correspondientes a la competición nacional, asegurando un volumen total de 6.135 millones de euros en ingresos audiovisuales domésticos para el ciclo comprendido entre las temporadas 2027/28 y 2031/32. Este resultado representa un incremento del 9% respecto al ciclo anterior.

El medio especializado consignó que los derechos residenciales de la Primera División para el mercado español alcanzaron un valor superior a los 5.250 millones de euros, lo que implica un aumento total del 6% comparado al periodo anterior. Además, los ingresos se completan con 650 millones procedentes del sector HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías), 175 millones generados por LaLiga Hypermotion —la segunda categoría del fútbol profesional español— y 60 millones adicionales derivados de los derechos en abierto y los resúmenes.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por LaLiga, Javier Tebas, presidente de la organización, valoró el acuerdo como un avance para la estabilidad financiera de los clubes y para la competición en su conjunto. Tebas destacó que “haber asegurado un crecimiento en conjunto de un 9%, que supone más de 500 millones que el ciclo anterior en un contexto nacional e internacional complejo”, constituye un hito relevante para la sostenibilidad de LaLiga y del fútbol profesional en España.

El presidente de la patronal recalcó que la tendencia positiva de estos resultados se produce en un momento en que algunas ligas del entorno europeo enfrentan disminuciones en el valor de sus derechos mediáticos. Según comunicó LaLiga, alcanzar máximos históricos en este ámbito “refleja la solidez de nuestro producto y la confianza de los operadores”, aspectos que atribuyen en parte a la estrategia de combate a la piratería audiovisual y al esfuerzo de los clubes en la mejora de los contenidos ofrecidos a los aficionados.

En el proceso de adjudicación de los paquetes residenciales, Telefónica y DAZN resultaron seleccionados nuevamente como socios principales. El acuerdo permitirá a ambas plataformas la emisión de cinco encuentros semanales cada una en LaLiga EA Sports durante las cinco temporadas que abarca el nuevo ciclo, cubriendo desde la 2027/28 hasta la 2031/32. El comunicado de LaLiga subrayó que la decisión de distribuir los derechos en bloques de cinco años proporciona a los operadores un entorno de estabilidad y certeza para planificar e invertir a largo plazo, y contribuye a la viabilidad económica de los clubes.

La patronal agradeció expresamente a Telefónica y DAZN por renovar su compromiso con el campeonato y valoró la apuesta de ambos por “un producto ‘premium’ de referencia en su catálogo”. Además, se resaltó el papel de DAZN fuera de España como socio estratégico en distintos mercados internacionales, lo que amplía la proyección global de LaLiga.

Según informó el comunicado oficial, el éxito de este ciclo de comercialización responde a tres factores centrales: la mejora continua del producto audiovisual, la estrategia contra el fraude y la piratería y la capacidad de anticipación frente al nuevo contexto regulador de la UEFA, que permitió adelantar el proceso de licitación y evitar las consecuencias negativas que sí han afectado a otras competiciones deportivas europeas. LaLiga sostiene que la combinación de innovación, protección del entorno de mercado y visión de futuro ha sido clave para mantener su liderazgo dentro de un entorno con alta competencia.

El comunicado de la organización remarcó además la importancia de la adaptación a los nuevos hábitos de consumo audiovisual, señalando que la apuesta de los socios por la innovación ha fortalecido la capacidad de LaLiga para conectar con públicos actuales y potenciales, ampliando así el alcance social y comercial de la competición. Según reportó la entidad, el marco de comercialización a largo plazo facilita la planificación estratégica tanto para operadores como para los clubes, lo que se traduce en una mayor previsibilidad para los ingresos y nuevas oportunidades de inversión en la estructura deportiva y tecnológica.

Por último, la asociación subrayó que estas cifras y acuerdos llegan en un escenario desafiante a escala europea, lo que sitúa a LaLiga en una posición diferencial frente a otras organizaciones. El proceso de comercialización, según comunicó la patronal, ratifica la confianza de los operadores en el producto audiovisual del fútbol español y ofrece garantías de sostenibilidad para las próximas cinco temporadas.