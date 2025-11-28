Fraport gana la concesión para operar su tercer aeropuerto en Brasil a partir de otoño de 2026

Fraport ha ganado una licitación pública para la concesión del aeropuerto brasileño de Jericoacoara, que comenzará a operar en otoño de 2026, por lo que sería la gestión de su tercer aeródromo en el país tras el de Fortaleza y Porto Alegre, según un comunicado.

Esta licitación se enmarca dentro del programa AmpliAR del Gobierno brasileño, que consiste en la integración de aeropuertos regionales en concesiones existentes. La firma del contrato, que tendrá vigencia hasta 2047, está prevista para la primavera de 2026, a la espera de las aprobaciones finales.

En concreto, la concesión abarca la operación de la terminal de pasajeros, así como otras infraestructuras terrestres y aéreas, incluyendo áreas comerciales y de estacionamiento.

Además, el grupo aeroportuario alemán se ha comprometido a realizar inversiones para modernizar sus instalaciones durante los primeros tres años de su operación.

El aeropuerto de Jericoacoara recibió alrededor de 212.000 pasajeros en 2024. Fraport opera en Brasil desde 2017, operando los aeropuertos de Fortaleza y Porto Alegre en el marco de dos concesiones independientes.