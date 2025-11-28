El CSIC rinde homenaje a Francisco Ibáñez con la exposición 'La ciencia de Mortadelo y Filemón'

La hija de Francisco Ibáñez, Nuria Ibáñez, estuvo presente en el acto inaugural de la exposición dedicada a la obra de su padre, en el Museo Casa de la Ciencia de Sevilla. Esta muestra reúne a familiares, autoridades del sector científico y editorial, y expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para recorrer la relación entre los icónicos Mortadelo y Filemón y la ciencia, a través de la sátira y la creatividad. Según informó el CSIC, la exhibición titulada "La ciencia de Mortadelo y Filemón" rinde homenaje tanto al reconocido historietista como a la comunidad científica por medio de 39 portadas seleccionadas, publicadas entre 1975 y 2018.

Tal como detalló el CSIC en una nota enviada a medios acreditados, la exposición se inauguró el viernes y permanecerá en el Museo Casa de la Ciencia hasta el 15 de febrero de 2026. Después, la muestra comenzará un recorrido itinerante por diversas ciudades españolas, visitando otras delegaciones y centros de divulgación del CSIC, además de museos dedicados a la ciencia. De acuerdo con el medio, el evento inaugural contó con la participación de la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC, Pura Fernández; la delegada institucional del CSIC en Andalucía, Margarita Paneque; el director de la Oficina del Autor de Penguin Random House, José Rafoso; el director general de Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Fernando Mañes; y la viceconsejera de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Lorena Garrido.

El origen de esta muestra responde a la intención del CSIC de reivindicar el papel de Francisco Ibáñez (1936-2023) como aliado de la ciencia desde la cultura popular. Así lo destacó el propio consejo en su comunicado, al subrayar que Ibáñez fusionó el humor y la investigación científica con agudeza, representando la ciencia como un fenómeno accesible y, en ocasiones, absurdo o torpe. La exposición fue organizada por la Vicepresidencia de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC junto con Penguin Random House Grupo Editorial.

Durante la inauguración, el CSIC ofreció una visita guiada a cargo de Fernando del Blanco, investigador del Centro de Investigación y Desarrollo (CID-CSIC), junto a Jon Arrizabalaga y Alfons Zarzoso, ambos de la Institución Mila y Fontanals (IMF-CSIC). Estos expertos acompañaron al público por las distintas secciones de la exposición, explicando la relación entre el humor gráfico de Ibáñez y los conceptos científicos que atraviesan su obra. En palabras de Pura Fernández, según reportó el CSIC, "esta exposición es un homenaje doble. Por un lado, al talento de Francisco Ibáñez, que supo retratar con ironía y lucidez los desafíos de la modernidad. Y, por otro, a la comunidad científica, que investiga, innova y comunica con rigor, sin perder de vista su compromiso con la sociedad".

El recorrido expositivo se organiza en cinco grandes apartados temáticos. El primero, "Un mundo en movimiento bajo la lupa de la ciencia", agrupa portadas donde el autor explora con humor la relación entre ciencia, naturaleza y sociedad, con referencias al deshielo de los glaciares, las epidemias y los avances agrícolas, según consignó el CSIC. La segunda sección, "Innovaciones tecnológicas incorporadas por la T.I.A.", enfatiza los inventos diseñados o empleados por la agencia ficticia de espionaje, los cuales suelen terminar en el caos, pero con una crítica sobre el verdadero valor de la innovación desde el prisma de la utilidad real.

El "Profesor Bacterio encarna lo mejor y lo peor del arquetipo del científico loco" en el tercer apartado, detalla el CSIC. Las viñetas dedicadas a su laboratorio ilustran, siempre desde el humor, tanto los aciertos como los accidentes de la investigación científica, e introducen una reflexión sobre la importancia de la ética y la seguridad en la ciencia. En "La ciencia en el espejo social", cuarta sección, se aborda cómo Mortadelo y Filemón observan los procesos de negociación, distorsión o malinterpretación de la ciencia en la sociedad, lo que remarca la responsabilidad en la comunicación rigurosa y la necesidad de difundir información con evidencia y sentido de responsabilidad.

La muestra también incluye referencias a asuntos como la pseudociencia, periodos históricos como la prehistoria y especulaciones sobre la vida fuera del planeta, tal como detalló el CSIC. En la última sección, "Ciencia de emergencia para tiempos revueltos", se abordan problemáticas contemporáneas como el cambio climático, la contaminación, especies invasoras y fenómenos atmosféricos como las nubes de polvo sahariano, reflejando las amenazas que, de manera caricaturesca y con diferentes resultados, enfrentan Mortadelo y Filemón.

Además, el recorrido de la exposición se enriquece a través de recursos interactivos: cada sección cuenta con códigos QR que permiten al visitante acceder a investigaciones reales que desarrolla el CSIC en las áreas correspondientes. De este modo, según informó la institución, es posible conectar la mirada humorística de Ibáñez con los retos y logros actuales de la ciencia española. Toda la muestra se acompaña de un catálogo donde se recopilan tanto las portadas expuestas como los textos explicativos.

La exposición dispone también de un portal web, lacienciademortadeloyfilemon.csic.es, donde se amplían los materiales y se ofrecen más detalles sobre los contenidos presentes, según señaló el CSIC en su comunicado. Después de su paso por Sevilla, el homenaje itinerará durante 2026 y 2027 para llegar a otros museos de ciencia y centros asociados al consejo, propiciando el diálogo entre el legado del dibujante y la divulgación científica.

La selección de las 39 portadas busca mostrar cómo el lenguaje visual y narrativo creado por Ibáñez ha abordado temas científicos de actualidad desde la sátira, invitando a reflexionar sobre los límites entre ficción y realidad en la cultura popular. La iniciativa ha sido posible gracias a la colaboración con Penguin Random House Grupo Editorial y a la implicación de distintos profesionales de investigación y gestión cultural del CSIC, según recoge el CSIC en la documentación a medios.

A lo largo de las distintas etapas que recorrerá la muestra, se prevé la participación de comunidades escolares, divulgadores y especialistas en ciencia y cómic, prolongando el debate sobre la influencia de la historieta en la percepción pública de la investigación y el desarrollo tecnológico. El evento inaugural marcó el inicio de este itinerario, con la presencia de representantes de instituciones locales, autonómicas y nacionales, así como la familia del autor, quienes subrayaron la relevancia de la ciencia y la cultura popular como herramientas complementarias para el aprendizaje y la innovación, reportó el CSIC.