Dos fallecidos y un herido grave en tres atropellos ocurridos este viernes en Madrid

Dos personas han fallecido y una ha resultado herida con carácter de gravedad en los tres atropellos que han ocurrido este viernes por la tarde en la ciudad de Madrid.

Según han informado fuentes de Emergencias Madrid, las víctimas mortales son una mujer mayor, que ha sido atropellada en la calle Bravo Murillo, y un varón arrollado en kilómetro 37 de la carretera M-50 cuando cambiaba la rueda del vehículo.

Por último, una hombre también ha resultado herido grave en un atropello en el Paseo de la Castellana, a la altura del número 12. Ha sido trasladado al Hospital Clínico, han confirmado las fuentes a Europa Press.

