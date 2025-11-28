Agencias

Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

El balance de muertos a causa del incendio registrado el miércoles y que afecta a varios rascacielos de la ciudad de Hong Kong ha aumentado a 128, según han confirmado este viernes las autoridades locales, que han anunciado que las labores de búsqueda y rescate están a punto de finalizar.

El Departamento de Bomberos de la región administrativa especial china ha señalado que al menos 76 personas han resultado heridas por el fuego en la urbanización, situada en el distrito Tai Po, según informaciones del diario 'The Standard'.

El jefe del Ejecutivo de Hong Kong, John Lee, ha ordenado el inicio de una serie de medidas de inspección en todos los edificios públicos que estén sufriendo obras de renovación a raíz del suceso, después de que las investigaciones apuntaran a que una espuma rígida de poliestireno altamente inflamable en las ventanas de los pisos provocara la rápida propagación de las llamas.

Los expertos, que se encuentran recolectando muestras del material de andamiaje que cubría la fachada, apuntan a que una de las causas podría deberse al uso de bambú, lo que también habría facilitado la expansión del fuego.

De momento, tres personas han sido detenidas por presunta negligencia: dos directores y un constructor de una inmobiliaria.

