Noboa recibe en Ecuador al fiscal Antimafia de Italia para "fortalecer" la cooperación contra el crimen

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y la ministra de Exteriores, Gabriela Sommerfeld, han mantenido este miércoles una reunión con el fiscal Antimafia de Italia, Giovanni Melillo, con el objetivo de "fortalecer los lazos de cooperación" en materia de seguridad y de lucha contra el "crimen organizado transnacional".

Así lo ha anunciado en la red social X la Presidencia ecuatoriana, que ha añadido a sus metas detener el "lavado de activos". Asimismo, el Ministerio de Exteriores ecuatoriano ha precisado a través de la misma plataforma que el Ejecutivo "ha reiterado su determinación de combatir con firmeza a los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), consciente de que esta amenaza exige una respuesta conjunta y sostenida".

En este sentido, Sommerfeld ha resaltado "el rol estratégico de la Unión Europea, en particular Italia, para el Ecuador en materia de seguridad", destacando de Roma sus "programas regionales que fortalecen la seguridad, la cooperación policial y el apoyo regional", poco después de que la Presidencia se hiciese eco de la condecoración entregada por Noboa a Paolo Di Sciuva, director del programa italoecuatoriano para el Fortalecimiento Institucional del Sistema de Seguridad.

En ese mismo acto, el mandatario ha reconocido también al embajador italiano en Quito, Giovanni Davoli, con la condecoración "Honorato Vásquez" en el Grado de Gran Cruz.

