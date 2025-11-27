La Junta autoriza un nuevo centro castellano y leonés en el exterior en la provincia argentina de Buenos Aires

La comunidad castellano y leonesa en Argentina representa la mayor concentración de ciudadanos procedentes de esta región fuera de España, con 60.725 residentes contabilizados por el Instituto Nacional de Estadística a 1 de enero de 2025. Este flujo migratorio ha consolidado al país sudamericano como el principal destino de la diáspora de Castilla y León, superando ampliamente a Francia, que acoge a 26.609 personas, y a Alemania, donde residen 11.580. En este contexto, la reciente decisión del Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León de reconocer oficialmente al "Centro de Descendientes de Castilla y León de la Plata Asociación Civil" en la ciudad de La Plata, profundiza los lazos institucionales y culturales entre ambas regiones, según publicó la propia Junta.

La inscripción de esta asociación como Casa Regional en el Registro de Comunidades Castellanas y Leonesas en el Exterior implica la validación de sus estatutos, los cuales cumplen con los requisitos legales que exigen la búsqueda del fortalecimiento de los lazos culturales, sociales y de identidad con Castilla y León, detalla la resolución gubernamental. El medio explicó que la asociación suma cerca de 80 integrantes y que con su inclusión, el número total de comunidades reconocidas en este registro internacional alcanza ya las 141.

El "Centro de Descendientes de Castilla y León de la Plata Asociación Civil" se ha comprometido a organizar eventos culturales, conferencias, exposiciones y actividades lúdicas que promuevan el conocimiento y la valoración del patrimonio histórico y cultural de Castilla y León, explicó la Junta. Dentro de sus objetivos destacados figura la promoción del intercambio educativo y empresarial entre ambos territorios, así como la generación de oportunidades para los descendientes. El medio consignó que esta nueva Casa Regional también prevé potenciar su red de colaboraciones con distintas entidades, asociaciones e instituciones, con el propósito de ampliar la influencia cultural de Castilla y León en Argentina.

La asistencia y el acompañamiento a las personas asociadas se consideran una prioridad para el nuevo centro, que se enfocará en ofrecer información práctica sobre viajes, eventos y actividades relacionadas con Castilla y León. De acuerdo con la información oficial, este servicio también se orientará a la identificación de oportunidades de negocio y a facilitar contactos tanto comerciales como institucionales.

El medio añadió que uno de los roles que tendrá la asociación será servir de vínculo entre empresas, asociaciones y entidades públicas de Castilla y León, facilitando el contacto con organismos y empresas argentinas para favorecer la cooperación comercial y el intercambio institucional. La Junta subrayó que el centro funcionará además como plataforma de difusión en Argentina sobre las posibilidades económicas que ofrece Castilla y León, dirigidas tanto a empresas como a personas interesadas en invertir.

En este sentido, la divulgación de oportunidades de inversión abarcará sectores como la automoción, el turismo, transporte, energías renovables, agroalimentario, inmobiliario y logístico, entre otros. Según informó el gobierno regional, la iniciativa responde a una estrategia más amplia orientada a fortalecer la presencia de la diáspora castellana y leonesa en el exterior y a fomentar la colaboración empresarial y cultural con los países de destino, siendo Argentina el país que registra la mayor comunidad vinculada a estas raíces.

El reconocimiento e inscripción del "Centro de Descendientes de Castilla y León de la Plata Asociación Civil" forma parte del conjunto de políticas impulsadas por la Junta de Castilla y León para atender las necesidades de quienes han emigrado y mantener activa la relación con su lugar de origen. El medio remarcó que la aprobación se basa en el cumplimiento de los requisitos establecidos normativamente para estas entidades y en su manifiesta voluntad de garantizar la continuidad de costumbres, tradiciones y vínculos con su territorio de referencia.