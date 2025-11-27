Agencias

La Eurocámara reclama más esfuerzos de la UE para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

El pleno del Parlamento Europeo ha reclamado este jueves mayores esfuerzos para garantizar una inclusión social y laboral real de las personas con discapacidad en la Unión Europea, incluido acordar una definición común de "discapacidad" para asegurar los mismos derechos en todo el territorio comunitario y crear una "garantía de empleo y competencias" con fondos de la Unión.

"El empleo es vital para reducir la pobreza y la exclusión social. No podemos tolerar que la brecha de empleo siga creciendo", ha dicho la eurodiputada del PP Rosa Estaràs, ponente del informe de la Eurocámara para una Estrategia Europea de Discapacidad.

El texto, adoptado por el pleno en Estrasburgo (Francia) con 409 votos a favor, 9 en contra y 109 abstenciones, aboga también por fijar sanciones claras cuando las autoridades o las entidades privadas incumplan las obligaciones de accesibilidad de la UE.

También reivindica la necesidad de abordar especialmente la discriminación que sufren las mujeres y niñas con discapacidad, con especial atención a su acceso a la sanidad y a su participación en la vida pública, por ejemplo en áreas como el deporte, el transporte o el acceso a las tecnologías digitales.

Los eurodiputados repasan las normas y plataformas europeas que ya existen para dar apoyo la colectivo, como la Ley europea de Accesibilidad o la directiva para la accesibilidad de páginas web; pero advierten de que son necesarios más pasos para reforzar y aplicar plenamente estos instrumentos.

